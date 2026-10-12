\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0698\u06cc\u0645\u0646\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f0 \u0635\u0628\u062d \u06f2\u06f7 \u0645\u0647\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0622\u06a9\u0627\u062f\u0645\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u062d\u0631\u0648\u0641 \u0627\u0644\u0641\u0628\u0627\u060c \u062d\u0645\u0632\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0645\u0646\u0634\u060c \u0627\u062d\u0645\u062f \u0628\u0647\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0647\u0627\u062f\u06cc \u062e\u0646\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0646\u0698\u0627\u062f\u060c \u0645\u0642\u062f\u0627\u062f \u0642\u0644\u0646\u062f\u0631\u067e\u0648\u0631 \u0648 \u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0646\u0648\u0638\u0647\u0648\u0631\u06cc \u067e\u0646\u062c \u0646\u0627\u0645\u0632\u062f \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0698\u06cc\u0645\u0646\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0635\u0644\u0627\u062d\u06cc\u062a \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0639 \u062a\u0623\u06cc\u06cc\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.