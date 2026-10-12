وزیر راه و شهرسازی در مراسم روز جهانی اسکان بشر از برنامه‌ریزی برای ساخت دست‌کم ۲۰۰ مدرسه با بیش از ۲ هزار کلاس درس در محدوده طرح‌های مسکن خبر داد و تأکید کرد: سیاست‌های این وزارتخانه به سمت ایجاد سکونتگاه‌های برخوردار از خدمات و امکانات مورد نیاز خانوار‌ها حرکت می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در آیین بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر، تأمین مسکن همراه با خدمات زیربنایی و رفاهی را از محورهای سیاست‌گذاری این وزارتخانه اعلام کرد.

وی گفت: احداث حداقل ۲۰۰ مدرسه با بیش از ۲ هزار کلاس درس در کنار طرح‌های مسکن در دستور کار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: هدف از این رویکرد، جلوگیری از شکل‌گیری شهرک‌های فاقد امکانات کافی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان است.

صادق با اشاره به تجربه بازسازی پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در این روند، تعمیر، مقاوم‌سازی و بهسازی سازه‌ها در اولویت قرار گرفت و نوسازی در کمتر از ۱۰ درصد موارد انجام شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ نقطه شهری و روستایی هدف حمله قرار گرفت، بر ضرورت بازسازی متناسب با نیازهای آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مناسب تنها به ساختمان و متراژ آن محدود نمی‌شود، بلکه دسترسی به آب، انرژی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و امنیت سکونت نیز در این مفهوم اهمیت دارد.

صادق، استطاعت مالی خانوارها، سلامت جسمی و روانی، دسترس‌پذیری و تناسب فرهنگی را از دیگر مؤلفه‌های سکونت مناسب برشمرد.

وی افزود: تجربه طرح‌های گذشته نشان داده است که ساخت واحدهای مسکونی بدون تأمین خدمات مورد نیاز، می‌تواند به شکل‌گیری شهرک‌های اقماری و خوابگاهی منجر شود.

وزیر راه و شهرسازی از تغییر رویکرد سیاست‌گذاری در دولت چهاردهم از ساخت صرف واحد مسکونی به ایجاد سکونتگاه‌های متناسب با نیاز مردم خبر داد.

صادق همچنین از ارائه لایحه ساماندهی اراضی تصرفی به مجلس خبر داد و گفت: تعیین تکلیف سکونتگاه‌های ساخته‌شده به دست مردم، صدور سند و تأمین خدمات برای آنها دنبال می‌شود.

به گفته وی، این اقدام با هدف بازگرداندن امنیت و آرامش به بیش از نیم میلیون خانوار کم‌درآمد در نظر گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح مسکن استیجار با عنوان «آشیان» برای زوج‌های جوان نیز خبر داد و دهک‌های درآمدی یک تا چهار و مددجویان نهادهای حمایتی را در اولویت دانست.

صادق افزود: بارگذاری زمین در شهرهای کوچک و روستاها و احیای ساخت تدریجی مسکن به دست مردم نیز در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بازسازی پس از جنگ را فرصتی برای افزایش تاب‌آوری و ارتقای توان سکونتگاه‌ها در مواجهه با بحران‌ها دانست.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: طراحی مسکن باید امکان امدادرسانی، آواربرداری، حفاظت از دارایی‌های باقی‌مانده و بازگشت تدریجی آسیب‌دیدگان به زندگی عادی را فراهم کند.

صادق با اشاره به پیامدهای انسانی تخریب مناطق مسکونی گفت: ویرانی خانه‌ها علاوه بر خسارت کالبدی، امنیت روانی، هویت و آرامش ساکنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین با انتقاد از ناکافی بودن واکنش‌های بین‌المللی به تهدیدهای علیه کشورها، خواستار توجه جدی‌تر جامعه جهانی به اصول بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آسیب‌های واردشده به دانش‌آموزان، ورزشکاران و دیگر شهروندان در حملات اخیر، بر اهمیت صیانت از حق حیات، آموزش و امنیت مردم تأکید کرد.

صادق در پایان ابراز امیدواری کرد همکاری میان کشورها و تقویت همبستگی جهانی، زمینه بهبود شرایط اسکان، حفظ کرامت انسانی و دستیابی به زندگی امن‌تر را برای مردم فراهم کند.