رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر ضرورت مدل‌سازی و بازتولید تجربه موفق سامانه پاسخگویی ۱۸۱۱ در ایام جنگ، برای مدیریت بحران‌های احتمالی آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نصیری در مراسم تقدیر از همکاران فعال در سامانه پاسخگویی ۱۸۱۱، با گرامیداشت تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در ایام جنگ، این سامانه را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، همدلی و نوآوری مدیریتی در سخت‌ترین شرایط کشور دانست و بر ضرورت مستندسازی تجربیات آن برای بهره‌برداری در حوادث احتمالی آینده تأکید کرد.

نصیری با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه و پرخطر کارکنان در دوران جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، افزود: همکاران فعال در سامانه پاسخگویی ۱۸۱۱، فراتر از وظایف معمول اداری، برای پیگیری مشکلات مردم پای کار آمدند و با پاسخ‌گویی، هماهنگی بین‌بخشی و پیگیری مطالبات شهروندان، نقش مؤثری در کاهش احساس بی‌پناهی و ایجاد اطمینان در میان آسیب‌دیدگان ایفا کردند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، راه‌اندازی این سامانه را حاصل مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های مدیریتی، لجستیکی، فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی دانست و بر اهمیت چابکی سازمانی، آمادگی زیرساخت‌ها و مشارکت کارکنان در ارائه خدمات مؤثر در شرایط اضطراری تأکید کرد.

نصیری همچنین خواستار ثبت خاطرات، روایت‌ها و تجربه‌های کارکنان از فعالیت در سامانه ۱۸۱۱ شد و خاطرنشان کرد: این تجربه‌ها باید در قالب کتاب و مستند تصویری تدوین و منتشر شوند تا ضمن حفظ بخشی از تاریخ مدیریت بحران شهر تهران، زمینه استفاده پژوهشی، مدیریتی و فرهنگی از این دستاورد ارزشمند فراهم شود.

وی در پایان با قدردانی از تمامی همکاران فعال در بخش‌های اجرایی و پشتیبانی سامانه ۱۸۱۱، تلاش‌های آنان را اقدامی ستودنی در مسیر خدمت به شهروندان توصیف کرد و بر ضرورت پاسداشت و انتقال این تجربه به نسل‌های آینده تأکید نمود.

در پایان این مراسم، از همکاران فعال در سامانه ۱۸۱۱ با اهدای لوح تقدیر به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان قدردانی شد.