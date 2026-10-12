مصرف میان وعده سالم از اجزای ضروری رژیم غذایی دانش آموزان بوده و بخش مهمی از انرژی و مواد مغذی مورد نیاز آنها را تأمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، میان وعده نقش مهمی در سلامت جسمی و فکری دانش آموزن دارد؛ به طوری که مصرف میان وعده سالم سبب افزایش قدرت یادگیری و ارتقاء وضعیت تحصیلی دانش آموزان می‌شود.

در انتخاب یک میان وعده مناسب برای مدرسه، باید علاوه بر علاقه و اشتهای دانش آموز، به مواد مغذی لازم برای رشد و سلامت او هم توجه شود و به گونه‌ای نباشد که مصرف میان وعده موجب کاهش اشتها و بازماندن از وعده‌های غذایی اصلی او شود.