به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد ظهر در نشست خبری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اصحاب رسانه افزود: مانوین فرصتی برای بازتعریف ظرفیت‌های اقتصادی اصفهان و حرکت به سمت صنایعی است که علاوه بر ارزش‌آفرینی و ایجاد اشتغال، با محیط زیست سازگارتر باشند و تصویری متنوع‌تر از توانمندی‌های استان ارائه دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و نوآورانه اصفهان افزود: نباید هویت اقتصادی این استان صرفاً با صنایع سنگین و آلاینده تعریف شود؛ چراکه اصفهان از پشتوانه دانشگاهی، نیروی انسانی متخصص، استعداد‌های خلاق و ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های نرم برخوردار است که می‌تواند سهم بیشتری در تولید ثروت و توسعه پایدار داشته باشد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مانوین فراتر از یک رویداد مقطعی طراحی شده است، بیان کرد: هدف، ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه، اقتصاد، حاکمیت، مجموعه‌های دانشجویی و فعالان خلاق و نوآور است تا ایده‌ها و توانمندی‌های نخبگان در مسیر ورود به بازار و تبدیل‌شدن به کسب‌وکار‌های درآمدزا قرار گیرد.

مهدی جمالی‌نژاد، یکی از مسائل مهم را در این مسیر، فراهم‌کردن امکان دسترسی نخبگان به بازار‌های واقعی برشمرد و گفت: به‌گونه‌ای که استعداد‌ها و ایده‌های ارزشمند پشت در‌های بسته بازار باقی نمانند و صاحبان ایده بتوانند ظرفیت‌های خود را در قالب محصولات و خدمات قابل عرضه به اقتصاد تبدیل کنند.

وی با تأکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به پایه‌های اقتصادی استان افزود: توسعه صنایع خلاق می‌تواند در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، زمینه تولید ارزش افزوده بیشتر، تقویت کارآفرینی و حرکت به سمت فعالیت‌های اقتصادی سازگارتر با محیط زیست را فراهم کند.

استاندار اصفهان حوزه‌هایی همچون بازی‌سازی، پویانمایی، فناوری‌های نرم، صنایع دانش‌بنیان و خوشه‌های نوآوری را از زمینه‌های مورد توجه در این رویکرد برشمرد و گفت: ظرفیت صنایع خلاق تنها به صنایع دستی و تولیدات سنتی محدود نیست، بلکه طراحی، ایده‌پردازی و دانش تخصصی نیز می‌توانند بخش مهمی از ارزش اقتصادی محصولات را شکل دهند.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به تجربه صنایع مختلف در جهان بیان کرد: در برخی محصولات، ارزش ناشی از طراحی و خلاقیت می‌تواند از ارزش مواد اولیه و ساخت فیزیکی محصول فراتر برود. این موضوع نشان می‌دهد که توجه به دانش، طراحی و نوآوری می‌تواند مسیر‌های تازه‌ای برای افزایش ارزش اقتصادی محصولات و حضور در بازار‌های رقابتی ایجاد کند.

وی با اشاره به رویداد‌های برگزارشده در استان اصفهان اضافه کرد: در کنار برنامه‌های مرتبط با گردشگری و طرح‌های عمرانی، رویداد‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف برگزار شده است و مانوین نیز در امتداد تلاش برای گسترش ظرفیت‌های جدید اقتصادی استان قرار دارد.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن بستر فعالیت و ماندگاری استعداد‌ها در استان افزود: آینده اصفهان و حتی آینده جهان به میزان توجه به نخبگان، فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعداد‌ها و ایجاد فرصت برای فعالیت مؤثر نیرو‌های خلاق وابسته است. باید شرایطی فراهم شود که استعداد‌های استان بتوانند در محیطی مناسب رشد کنند و ظرفیت‌های خود را در داخل و خارج از مرز‌ها به کار بگیرند.

جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت استقرار دبیرخانه رویداد ملی صنایع خلاق در اصفهان گفت: تمرکززدایی از تهران و انتقال محوریت چنین رویدادی به اصفهان، فرصتی برای تقویت نقش استان در توسعه صنایع خلاق و شکل‌گیری شبکه‌ای از کسب‌وکار‌های نوآورانه است.

وی افزود: در این مسیر، ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده، مراکز علمی، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و بازار‌های هدف اهمیت دارد و باید زمینه حضور خریداران و شرکت‌های بین‌المللی نیز فراهم شود تا ظرفیت‌های صنایع خلاق استان امکان عرضه و رقابت در بازار‌های گسترده‌تر را پیدا کنند.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت حمایت از کسب‌وکار‌های خلاق تاکید کرد: مانوین زمانی می‌تواند به هدف خود نزدیک شود که ارتباط میان تولید دانش، شکل‌گیری ایده، توسعه محصول و ورود به بازار تقویت شود و نتیجه آن در قالب کسب‌وکار‌های پایدار، کارآفرینی و تولید ثروت نمایان شود.

جمالی‌نژاد همچنین تأکید کرد: صنایع خلاق می‌توانند به یکی از مسیر‌های مهم توسعه اقتصادی اصفهان تبدیل شوند؛ مسیری که در آن نوآوری و دانش در کنار کارآفرینی، ملاحظات محیط زیستی و ظرفیت‌های نسل جوان قرار می‌گیرند و زمینه‌ای برای بازتعریف آینده اقتصادی استان فراهم می‌کنند.

رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با هدف حمایت از فعالان حوزه صنایع نرم، خلاق و فرهنگی برای اولین بار به میزبانی شهر اصفهان از فردا سه شنبه تا پنج شنبه ۲۱ تا ۲۳ مهرماه به میزبانی از ۱۵۰ واحد خلاق در اصفهان برگزار می‌شود.