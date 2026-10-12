دکتر محمود اکرامی‌فر، شاعر، پژوهشگر و کارشناس ادبی، با تأکید بر لزوم تحول ساختاری در برنامه‌سازی ادبی متناسب با سواد رسانه‌ای مخاطب امروز، «مخاطب‌شناسی دقیق» و گذر از شیوه‌های القایی به روش‌های اغنایی را مهم‌ترین رکن موفقیت رسانه در عصر «انسان-رسانه» دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر محمود اکرامی‌فر، شاعر، پژوهشگر و کارشناس ادبی با حضور در استودیو شبکه خبر، به واکاوی ویژگی‌ها، چالش‌ها و افق‌های نوین برنامه‌سازی ادبی در صدا و سیما پرداخت.

وی با اشاره به تحولات فناورانه و ورود به عصر «انسان-رسانه» افزود: در زیست‌بوم ارتباطی کنونی، هر فرد توانایی تولید و مهندسی پیام را داراست و از این رو دیگر نمی‌توان مخاطب را عنصری عام، مبهم و منفعل تلقی کرد.

اکرامی فر ادامه داد: مخاطب امروز از سواد بصری، سواد رایانه‌ای و درک عمیق رسانه‌ای برخوردار است؛ تا جایی که کوچک‌ترین خطا‌های فنی در تصویربرداری یا تنظیم صحنه را تشخیص می‌دهد و درباره آن قضاوت می‌کند، بنابراین، برنامه‌سازان پیش از هر اقدامی باید به نیازسنجی، شناخت ذائقه و درک سطح آگاهی مخاطب توجه کنند.

این کارشناس ادبی، مهندسی پیام را شامل پنج مرحله تعیین، تولید چندرسانه‌ای، دروازه‌بانی، توزیع و سنجش بازخورد دانست و عنوان کرد: موفقیت یک اثر در گرو درک مفهوم «چگونه گفتن» است.

یک تهیه‌کننده و کارگردان باید بداند پیام خود را با چه قالبی و در چه بستری ارائه می‌دهد؛ چرا که نسخه‌ای یکسان برای همه رسانه‌ها و سلیقه‌ها وجود ندارد و بر همین اساس، مفاهیمی، چون «شاعر-رسانه» شکل می‌گیرد؛ افرادی که با تسلط بر ابزار‌های نوین بیانی و مهندسی پیام، دست به آفرینش آثاری می‌زنند که به غنا و انباشتگی فرهنگی جامعه یاری می‌رساند.

دکتر اکرامی‌فر در ادامه به بررسی نسبت نسل جوان با محتوای ادبی پرداخت و افزود: جوان امروز مخاطبی خاص، انتخاب‌گر و گزینش‌گر است که ارتباطات تعاملی را می‌پسندد و می‌خواهد در انتخاب، کنترل و بازنشر پیام نقش فعال ایفا کند.

در برخورد با چنین مخاطبی، تکرار و توسل به روش‌های «القا» نتیجه معکوس داشته و به دل‌زدگی و بی‌تفاوتی ختم می‌شود؛ از این رو باید از شیوه‌های اقناعی و استدلالی برای جذب این نسل بهره برد.

وی همچنین درباره ظرفیت قالب‌های مختلف ادبی در رادیو و تلویزیون گفت: اگرچه شعر به دلیل ساختار منعطف خود برای رسانه‌های دیداری و شنیداری مناسب‌تر است، اما قالب‌هایی، چون نثر ادبی و داستان کوتاه نیز در صورت تبدیل اصولی به قالب‌های چندرسانه‌ای و بهره‌گیری از لحن و بیان اثرگذار، مخاطبان پرشماری را جذب می‌کنند.

همچنین در مواجهه با ادبیات جهان، تمرکز بر تجربه‌های مشترک و جهان‌شمول بشری نظیر درد، رنج و امید، بیش از تجربه‌های فردی و بیگانه با فرهنگ بومی می‌تواند پیوند مخاطب با اثر را برقرار سازد.

این پژوهشگر برجسته در بخش پایانی سخنان خود با نقد رویکرد‌های سنتی به متون کلاسیک افزود: ادبیات کهن نباید به عنوان یک «ایستگاه» پایانی در برنامه‌سازی و محافل دانشگاهی تلقی شود؛ بلکه این میراث ارزشمند باید به مثابه «پلی» مستحکم و سکوی پرتاب برای رسیدن به زبان و ادبیات معاصر مورد استفاده قرار گیرد و به جای توقف در گذشته، در خدمت پویایی فرهنگ امروز باشد.