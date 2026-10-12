یک فعال حوزه ادبیات در اصفهان با اعراب‌گذاری دیوان حافظ و آماده‌سازی نسخه آسان‌خوان این اثر، تلاش کرده است خواندن غزل‌های حافظ را برای علاقه‌مندان ساده‌تر کند؛ کتابی که تاکنون ۱۱ بار تجدید چاپ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسعود گلناری که سال‌ها در حوزه ادبیات تحصیل کرده است، با این دغدغه که دشواری خواندن واژه‌ها و نبود اعراب‌گذاری، گاهی مانع لذت بردن مخاطبان از شعر حافظ می‌شود، سه سال برای اعراب‌گذاری دیوان این شاعر نامدار ایرانی وقت گذاشت.

این نسخه آسان‌خوان با هدف کمک به خواندن درست غزل‌های حافظ تهیه شده و تاکنون ۱۱ بار تجدید چاپ شده است.

گلناری پس از این تجربه، دیوان سعدی و داستان رستم و سهراب را نیز به شیوه آسان‌خوانی آماده کرده است.

وی اکنون در حال آماده‌سازی توضیحاتی درباره مضمون و مفهوم غزل‌های حافظ برای چاپ‌های بعدی دیوان است؛ اقدامی که می‌تواند در کنار آسان‌تر کردن خوانش شعر، به درک بهتر مفاهیم ادبی و گسترش حافظ‌خوانی در میان مردم کمک کند.