امیردریادار فرامرز بمانی به خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش مانند نیروهای مسلح دیگر به فکر تجهیزات جدید بوده که بخشی از آنها را تولید کرده و آماده است، گفت: نقاط ضعف دشمن را پس از هر دو جنگ بررسی و مطالعه کردیم و متناسب با آن، مشغول تولید تسلیحات جدید بوده‌ایم.



جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: در مقابل تاکتیک‌های جدیدی که دشمن به آن روی می‌آورد، ایران هم تاکتیک‌های جدید به کار می‌گیرد.



امیردریادار بمانی گفت: دشمن عقب‌نشینی گسترده‌ای از مرزهای ایران در دریاها داشته و الان در مقایسه با جنگ تحمیلی سوم، بیشترین فاصله را با مرزهای ایران گرفته است.



جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان تصریح کرد: اگر دشمن بخواهد یک خطای محاسباتی جدید را تکرار کند، نیروی دریایی ارتش به‌گونه‌ای پاسخ خواهد داد که دوباره از مرزهای ما فاصله بیشتری از قبل بگیرند.

امیردریادار فرامرز بمانی گفت: نداجا در واکنش به محاصره‌ای که دشمن آن را اجرا کرده، راهبرد ایستادگی و مقابله با تهدید را به کار گرفته است؛ تجهیزاتی را برای مقابله با این محاصره به کار خواهیم گرفت و بقیه اقدامات ما هم در آینده اعلام خواهد شد.