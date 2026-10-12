به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، منابع امنیتی ترکیه از تخلیه چهار محل استقرار گروه پ‌ک‌ک در شمال عراق خبر دادند؛ اقدامی که در چارچوب روند خلع سلاح و پایان فعالیت مسلحانه این گروه ارزیابی می‌شود.

منابع امنیتی ترکیه روز دوشنبه ۱۲ اکتبر اعلام کردند گروه پ‌ک‌ک چهار محل استقرار خود را در منطقه «بازه» واقع در متینای شمال عراق تخلیه کرده است.

این چهار محل در منطقه‌ای قرار دارند که طی سال‌های گذشته از پایگاه‌های استقرار نیرو‌های پ‌ک‌ک در شمال عراق به شمار می‌رفته است.

منابع امنیتی ترکیه با تأیید این تحول اعلام کردند که تخلیه این مراکز نشان‌دهنده تداوم روند جاری با جدیت است. به گفته این منابع، پس از پایان کامل فعالیت‌های پ‌ک‌ک در تمامی مناطق، مراحل بعدی روند صلح با هدف بازگشت اعضای این گروه به ترکیه و ادغام آنان در جامعه دنبال خواهد شد.

در همین ارتباط، منابع امنیتی تأکید کردند که برای بازگشت اعضای پ‌ک‌ک به جامعه، برنامه‌های جامعی در حوزه‌های آموزش، اقتصاد و سازگاری اجتماعی پیش‌بینی شده است. هدف از این اقدامات، فراهم کردن زمینه بازگشت اعضای این گروه بر اساس مقررات قانونی و تقویت آشتی اجتماعی عنوان شده است.

این تحول در حالی رخ داده است که پ‌ک‌ک روز هشتم اکتبر در بیانیه‌ای اعلام کرد تمامی نیرو‌های مسلح خود را از خاک ترکیه و مناطق نزدیک مرز‌های این کشور خارج کرده است.

این گروه همچنین مدعی شد چهار تونل و موضع نظامی خود را در منطقه متینا، در غرب منطقه زاپ، تخلیه کرده و به تعهدات خود برای پایان مبارزه مسلحانه علیه ترکیه عمل کرده است.

پ‌ک‌ک در بیانیه خود از دولت ترکیه خواست اقدامات قانونی و سیاسی بیشتری برای پیشبرد روند صلح انجام دهد و شرایط لازم برای ایفای نقش عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، را فراهم کند.

روند جدید صلح در ترکیه پس از درخواست عبدالله اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ برای کنار گذاشتن سلاح وارد مرحله تازه‌ای شد. پ‌ک‌ک نیز در ماه مه همان سال از تصمیم خود برای انحلال ساختار سازمانی و پایان مبارزه مسلحانه خبر داد و در ژوئیه ۲۰۲۵ نخستین مراسم نمادین کنار گذاشتن سلاح برگزار شد.

با این حال، اجرای کامل روند خلع سلاح، تعیین وضعیت اعضای سابق این گروه و تدوین سازوکار‌های قانونی بازگشت آنان به جامعه همچنان از موضوعات مهم در دستور کار سیاسی و امنیتی ترکیه است.

اعلام تخلیه چهار محل استقرار پ‌ک‌ک در متینا از سوی منابع امنیتی ترکیه، نشانه تازه‌ای از پیشرفت روند خروج نیرو‌های این گروه از مواضع نظامی در شمال عراق تلقی می‌شود؛ هرچند هنوز جزئیات مستقلی درباره نحوه تخلیه، تعداد نیرو‌های خارج‌شده و وضعیت تجهیزات نظامی این پایگاه‌ها منتشر نشده است.