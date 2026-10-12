دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی امروز با پیام وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در دانشگاه حکیم سبزوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آیین افتتاحیه «دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی» امروز با حضور رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، روسای دانشگاه حکیم سبزواری و رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، جمعی از اساتید و دانشجویان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری امروز در نخستین روز همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی، اظهار داشت: خداوند را شاکریم که پس از وقفه‌ای طولانی، امروز شاهد شور، نشاط و امید در محیط دانشگاه هستیم. حضور دانشجویان و تداوم فعالیت‌های علمی، مایه رونق و افتخار دانشگاه است.

علی تسنیمی در ادامه با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: دانشگاه و دانشگاهیان حکیم سبزواری به خود می‌بالند که علی‌رغم تمامی دشمنی‌ها، بدخواهی‌ها و کینه‌توزی‌های مستمر استکبار جهانی، توانسته‌اند جایگاه والای علمی و پژوهشی دانشگاه را ارتقا بخشیده و هر روز افتخار تازه‌ای بیافرینند.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه همواره در پذیرش مأموریت‌های ملی پیش‌قدم بوده است، خاطرنشان کرد: چهارمین مأموریتی که سال گذشته به دانشگاه ابلاغ شد، مأموریت توسعه و تکمیل زنجیره محصولات مبتنی بر دارو‌های گیاهی بود.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش، گامی مؤثر در مسیر تحقق مسئولیت‌های اجتماعی و علمی دانشگاه باشد.

دبیر علمی همایش نیز افزود: برگزاری سه کارگاه باز آموزی پزشکی- تندرستی، پنج کارگاه علمی- پژوهشی، دو میزگرد تخصّصی، دو نشست عمومی و سه نشست تخصّصی و ارائه ۲۳ سخنرانی علمی در حوزه‌های «مطالعات فرهنگی متون پزشکی و گیاهان دارویی»، «مطالعات میان رشته‌ای تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی» و «مطالعات کاربردی گیاهان دارویی در تاریخ پزشکی بومی» از جمله برنامه‌های این همایش ۲ روزۀ حضوری و ۷ روزه مجازی است.

مهیار علوی مقدم افزود : همچنین از دو کتاب گنجینه­‌های کهن و نو تندرستی و به­زیستی، حاوی ۱۵۵ چکیده مقالۀ همایش و گنج نامۀ تندرستی و درمانگری و شادکامی، حاوی مجموعه مقالات کامل همایش رونمایی شد.

وی گفت : افتتاح «موزۀ تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی» حاوی مجموعۀ اسناد و مدارک مربوط به تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی، وسایل مرتبط با گیاهان دارویی و دانش پزشکی و نمونه‌هایی از گیاهان دارویی در مجموعۀ موزه‌ها و مرکز اسناد دانشگاه، از برنامه‌های این همایش است..