تنش‌های سیاسی در پاکستان با تصمیم دولت فدرال برای تعلیق دولت ایالتی خیبرپختونخوا و واگذاری مدیریت این ایالت به حکمران، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، رئیس‌جمهور پاکستان، بنا بر توصیه نخست‌وزیر و کابینه، با اعمال نظام فرمانداری در این ایالت خیبرپختونخوا موافقت کرده است؛ تصمیمی که با استناد به ناامنی‌ها و گسترش تروریسم اتخاذ شده، اما حزب تحریک انصاف پاکستان، به رهبری عمران خان، آن را اقدامی غیردموکراتیک و ناقض حقوق مردم می‌داند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حامیان عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، برای هشتمین روز به تظاهرات خود ادامه می‌دهند و خواستار آزادی رهبر زندانی خود هستند.

این درحالی است که تظاهرات بزرگ مخالفان دولت تحت امر حزب عمران خان از یکشنبه گذشته در ایالت خیبرپختونخوا آغاز شده و طرفداران این حزب پافشاری می‌کنند که تظاهرات خود را تا شهر اسلام‌آباد ادامه خواهند داد.

تعلیق دولت ایالتی خیبرپختونخوا در سایه تشدید ناامنی‌ها و ادامه اعتراضات حامیان عمران خان، چشم‌انداز ثبات سیاسی در پاکستان را با ابهام‌های تازه‌ای مواجه کرده است.

اظهارات:

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان

اسد قیصر، عضو ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان