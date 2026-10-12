شبکه رادیویی فرهنگ امروز با پخش دو برنامه «فرهنگ‌شهر» و «مستند فرهنگ»، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان خوسف و بازخوانی کارنامه هنری زنده‌یاد بهمن علاءالدین می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «فرهنگ‌شهر» امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹ به معرفی کهن‌شهر خوسف در استان خراسان جنوبی اختصاص دارد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و گویندگی نگین خواجه‌نصیر، با حضور مسئولان محلی و کارشناسان، به بررسی فرصت‌های توسعه شهری با حضور محمدرضا خوش‌حال، حفاظت از بنا‌های تاریخی در گفت‌و‌گو با علی صالحی، معرفی روستای «خور» به عنوان روستای ملی گوهرسنگ‌ها توسط محمدحسین اشرف‌زاده و واکاوی وجه تسمیه و پیشینه تاریخی خوسف با کارشناسی دکتر محمدعلی رحیمی می‌پردازد.

همچنین، گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ در برنامه «مستند فرهنگ» ساعت ۱۹:۳۰، زندگی و میراث موسیقایی زنده‌یاد بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری)، شاعر و خواننده نام‌آشنای موسیقی بختیاری را مرور می‌کند.

این مستند به تهیه‌کنندگی و گویندگی حمیرا فراتی، آثار شاخص این هنرمند فقید نظیر آلبوم‌های ماندگار «مال‌کنون»، «هی‌جار»، «تاراز»، «برافتو»، «آستاره»، «بهیگ» و «ویر» را بازخوانی کرده و تأثیر نغمه‌های او را بر هویت و حافظه فرهنگی اقوام ایرانی بررسی می‌کند.