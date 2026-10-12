هفته ۲ لیگ قهرمانان اروپا؛ فردا، مصاف آتلتی با یونایتد، بارسا در استانبول

هفته ۲ لیگ قهرمانان اروپا؛ فردا، مصاف آتلتی با یونایتد، بارسا در استانبول

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه رو‌به‌رو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه می‌شود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف می‌شوند.

برنامه هفته دوم به این شرح است:

سه شنبه ۲۱ مهر:

لانس فرانسه - اسپورتینگ لیسبون پرتغال

صباح جمهوری آذربایجان - اسلاویا پراگ چک

آرسنال انگلیس - لیل فرانسه

آتلتیکومادرید اسپانیا - منچستریونایتد انگلیس

اینتر ایتالیا - کلوب بروخه بلژیک

گالاتاسرای ترکیه - بارسلونا اسپانیا

ار بی لایپزیش آلمان - آیندهوون هلند

وایکینگ نروژ - بایرن مونیخ آلمان

ویارئال اسپانیا - ناپولی ایتالیا

چهارشنبه ۲۲ مهر:

فاینورد هلند - کومو ایتالیا

لاسک لینز اتریش - لیورپول انگلیس

رم ایتالیا - رئال مادرید اسپانیا

آستون ویلا انگلیس - فنرباغچه ترکیه

اسماعیل کارتال سرمربی ترکیه‌ای و سابق پرسپولیس هدایت تیم فنرباغچه را بر عهده دارد.

شاختار دونیتسک اوکراین - آ ا ک آتن یونان

بودو گلیمت نروژ - بوروسیا دورتموند آلمان

منچسترسیتی انگلیس - پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل)

رئال بتیس اسپانیا - پورتو پرتغال

اسلووان براتیسلاوا اسلواکی - اشتوتگارت آلمان



در جدول تیم‌های ۳ امتیازی پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ و بارسلونا اول تا سوم هستند.