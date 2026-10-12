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هفته دوم دور گروهی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فردا شب آغاز خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه روبهرو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه میشود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند و تیمهای نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف میشوند.
برنامه هفته دوم به این شرح است:
سه شنبه ۲۱ مهر:
لانس فرانسه - اسپورتینگ لیسبون پرتغال
صباح جمهوری آذربایجان - اسلاویا پراگ چک
آرسنال انگلیس - لیل فرانسه
آتلتیکومادرید اسپانیا - منچستریونایتد انگلیس
اینتر ایتالیا - کلوب بروخه بلژیک
گالاتاسرای ترکیه - بارسلونا اسپانیا
ار بی لایپزیش آلمان - آیندهوون هلند
وایکینگ نروژ - بایرن مونیخ آلمان
ویارئال اسپانیا - ناپولی ایتالیا
چهارشنبه ۲۲ مهر:
فاینورد هلند - کومو ایتالیا
لاسک لینز اتریش - لیورپول انگلیس
رم ایتالیا - رئال مادرید اسپانیا
آستون ویلا انگلیس - فنرباغچه ترکیه
اسماعیل کارتال سرمربی ترکیهای و سابق پرسپولیس هدایت تیم فنرباغچه را بر عهده دارد.
شاختار دونیتسک اوکراین - آ ا ک آتن یونان
بودو گلیمت نروژ - بوروسیا دورتموند آلمان
منچسترسیتی انگلیس - پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل)
رئال بتیس اسپانیا - پورتو پرتغال
اسلووان براتیسلاوا اسلواکی - اشتوتگارت آلمان
در جدول تیمهای ۳ امتیازی پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ و بارسلونا اول تا سوم هستند.