سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بر ضرورت رفع موانع بهره‌مندی بیماران خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش این سازمان از منابع صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج تأکید کرد و گفت: با اصلاح فرایند‌ها و هماهنگی با سازمان بیمه سلامت، باید شرایط دریافت خدمات درمانی برای این بیماران بهبود یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محمدی در نشست «دوشنبه‌های هم‌آفرینی» با موضوع بررسی مسائل بیماران خاص و صعب‌العلاج، با بیان اینکه مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی نباید بر خدمات درمانی بیمه‌شدگان تأثیر بگذارد، گفت: با وجود بدهی‌های سازمان به بخش درمان و داروخانه‌ها، خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان حتی در دوران جنگ نیز محدود یا قطع نشد.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج افزود: حمایت مؤثر از این بیماران ضروری است؛ زیرا هزینه‌های درمان می‌تواند آنان و خانواده‌هایشان را با فشار‌های اقتصادی و اجتماعی جدی مواجه کند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت عدالت در ارائه خدمات درمانی گفت: بیماران خاص، صرف‌نظر از نوع پوشش بیمه‌ای، باید از حمایت‌های درمانی متناسب برخوردار باشند و تفاوت در فرایند‌های اجرایی نباید موجب احساس تبعیض شود.

محمدی افزود: باید بررسی کنیم چرا فرایند‌های ارائه خدمات و پرداخت هزینه‌های درمانی که در سازمان بیمه سلامت با صف انتظار کوتاه‌تر و تجربه مطلوب‌تری همراه است، برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به همان شکل اجرا نمی‌شود.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد مرکز مشترک رصد و پایش و راه‌اندازی داشبوردی واحد خبر داد و گفت: شناسایی بیماران و مشخص شدن تعداد و وضعیت آنان می‌تواند به هماهنگی بیشتر و یکسان‌سازی فرایند‌های ارائه خدمات کمک کند.





سرپرست سازمان تأمین اجتماعی همچنین از پیگیری راهکار‌های اجرایی برای تسهیل پرداخت‌ها و مدیریت منابع خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان بیمه سلامت و سایر دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود برطرف شود تا بیماران خاص و صعب‌العلاج با صف انتظار کمتر و بدون احساس تبعیض، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

