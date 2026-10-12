میراث مکتوب فرهیختگان ایرانی حوزه‌های پزشکی و گیاهان دارویی، گنجینه‌ای ارزشمند از دانش بومی و استقلال خواهی ملت بزرگ ایران، روایتگر تمدن و فرهنگ ایرانی و سند هویت ایران اسلامی است.

به خود می‎ بالیم که این روند از دوره باستان ایران تا دوره معاصر تداوم یافته است و اکنون سرزمین مان درحوزه پزشکی نوین و بهره‎ گیری از گیاهان دارویی و دارو‌های گیاهی جایگاهی درخور دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز در پیامی به دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی در دانشگاه حکیم سبزواری که توسط رئیس این دانشگاه قرائت شد، آورده است:

حسین سیمایی در ادامه افزوده است: این رخداد دستمایه‌ای است که در دوره معاصر، در مسیر توسعه پایدار، آسایش و آرامش مردم و خودکفایی و استقلال‎ خواهی و آزادمنشی ملت ایران به ما یاری می‎ رساند. از ‎این‎ رو وظیفه پاسداری از سرمایه‎‌های فرهنگی و علمی بر دوش یکایک ماست.

در ادامه این پیام آمده است: برگزاری دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی در مهر ۱۴۰۵ در سبزوار که به «پایتخت نثر فارسی» آوازه دارد، گامی استوار در راه بالندگی جامعه ایرانی، توسعه‎ یافتگی و گسترش دانش و فرهنگ ایرانی در فراسوی مرزهاست. بن‌مایه این همایش در چارچوب مطالعات میان ‎رشته ‎ای جای می ‎گیرد، حوزه‌ای که امروز سخت به آن نیازمندیم و در نظام آموزش عالی نیز حرکت به سوی مطالعات میان ‎رشته‌ای ضرورتی اجتناب ‎ناپذیر است.

وی آورده است: بازتاب مطالعات میان‎ رشته‌ای زبان و ادب فارسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادی، مردم ‎شناسی، اقلیم ‎شناسی، جامعه‎ شناسی، داروسازی سنتی و مدرن، ایمنی ‎شناسی پزشکی، نسخه‎ پژوهی، فرآوری گیاهان دارویی، زیست‎ شناسی گیاهی و جانوری، فیتوشیمی، اکوفیتوشیمی و روانشناسی در دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی منجر به پیشرفت و بالندگی ایران عزیزمان می ‎شود.

وزیر علوم در ادامه تاکید کرده است: ابلاغ مأموریت «توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات مبتنی ‎بر گیاهان دارویی، متناسب با شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مهر ۱۴۰۴ در کنار مأموریت ‎دانشگاهی «تاب آوری فرهنگی هویت‎ محور» به دانشگاه حکیم سبزواری بر نقش دانشگاه‎ها در «مسئولیت اجتماعی» و «اثرگذاری اجتماعی» که اخیراً به شاخص‌های رتبه بندی ملی دانشگاه‎های ایران افزوده شده است، ارتباط با جامعه و صنعت و نقش‎ آفرینی در عبور از بحران‎ها تأکید دارد.