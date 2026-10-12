وزیر علوم:
میراث مکتوب فرهیختگان ایرانی، روایتگر تمدن و سند هویت ایران اسلامی است
میراث مکتوب فرهیختگان ایرانی حوزههای پزشکی و گیاهان دارویی، گنجینهای ارزشمند از دانش بومی و استقلال خواهی ملت بزرگ ایران، روایتگر تمدن و فرهنگ ایرانی و سند هویت ایران اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز در پیامی به دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی در دانشگاه حکیم سبزواری که توسط رئیس این دانشگاه قرائت شد، آورده است: به خود می بالیم که این روند از دوره باستان ایران تا دوره معاصر تداوم یافته است و اکنون سرزمین مان درحوزه پزشکی نوین و بهره گیری از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی جایگاهی درخور دارد.
حسین سیمایی در ادامه افزوده است: این رخداد دستمایهای است که در دوره معاصر، در مسیر توسعه پایدار، آسایش و آرامش مردم و خودکفایی و استقلال خواهی و آزادمنشی ملت ایران به ما یاری می رساند. از این رو وظیفه پاسداری از سرمایههای فرهنگی و علمی بر دوش یکایک ماست.
در ادامه این پیام آمده است: برگزاری دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی در مهر ۱۴۰۵ در سبزوار که به «پایتخت نثر فارسی» آوازه دارد، گامی استوار در راه بالندگی جامعه ایرانی، توسعه یافتگی و گسترش دانش و فرهنگ ایرانی در فراسوی مرزهاست. بنمایه این همایش در چارچوب مطالعات میان رشته ای جای می گیرد، حوزهای که امروز سخت به آن نیازمندیم و در نظام آموزش عالی نیز حرکت به سوی مطالعات میان رشتهای ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی آورده است: بازتاب مطالعات میان رشتهای زبان و ادب فارسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادی، مردم شناسی، اقلیم شناسی، جامعه شناسی، داروسازی سنتی و مدرن، ایمنی شناسی پزشکی، نسخه پژوهی، فرآوری گیاهان دارویی، زیست شناسی گیاهی و جانوری، فیتوشیمی، اکوفیتوشیمی و روانشناسی در دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی منجر به پیشرفت و بالندگی ایران عزیزمان می شود.
وزیر علوم در ادامه تاکید کرده است: ابلاغ مأموریت «توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات مبتنی بر گیاهان دارویی، متناسب با شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مهر ۱۴۰۴ در کنار مأموریت دانشگاهی «تاب آوری فرهنگی هویت محور» به دانشگاه حکیم سبزواری بر نقش دانشگاهها در «مسئولیت اجتماعی» و «اثرگذاری اجتماعی» که اخیراً به شاخصهای رتبه بندی ملی دانشگاههای ایران افزوده شده است، ارتباط با جامعه و صنعت و نقش آفرینی در عبور از بحرانها تأکید دارد.