شرکت مسافرتی گلوبال تراول پارتنرز مستقر در انگلیس و آمریکا پس از ۱۵ سال فعالیت، خود همچون چندین شرکت دیگر فعال در حوزه گردشگری در این کشور، تمام خدمات خود را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، شرکت مسافرتی گلوبال تراول پارتنرز مستقر در انگلیس و آمریکا پس از ۱۵ سال فعالیت، تمام خدمات خود را به حالت تعلیق درآورد.

این شرکت مدیریت سفر، همچون چندین شرکت دیگر فعال در حوزه گردشگری در این کشور امسال فعالیت خود را متوقف کرده است.

بر اساس داده‌های پایگاه اطلاع رسانی شرکت گلوبال تراول پارتنرز، این شرکت میزبان بیش از صد هزار مشتری در بیش از ۳۵ هزار اتاق هتل بوده است. این سایت، سامسونگ، امریکن ایرلاینز و توشیبا را در میان مشتریان این شرکت فهرست کرده است.

پیش ترشرکت‌های فریزرز تراول (Frasers Travel Ltd) و گلف ویلا رنتالز (Golf Villa Rentals Ltd) تابستان امسال فعالیت خود را متوقف کردند. تعطیلی فریزرز تراول چهل سال پس از تأسیس این شرکت مستقر در سالت‌کوتس، آیرشایر، در سال ۱۹۸۶۳ روی داد.

این ارائه دهنده خدمات مسافرتی، بسته‌های تعطیلات طولانی و کوتاه‌مدت را به مقاصدی از جمله کارائیب، اسپانیا و استرالیا ارائه می‌داد.

شرکت گلف ویلا رنتالز، مستقر در ساسکس شرقی، بسته‌های تعطیلات شامل اقامت در ویلا و سفر در زمین‌های گلف در سراسر جهان را می‌فروخت.

داده‌های مرکز تسویه حساب (Liquidation Centre) در انگلیس نشان می‌دهد سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۸۸ هزار کسب وکار بخش خصوصی در انگلیس (تقریباً ۵ درصد از کل کسب‌وکار‌ها در این کشور) با شکست مواجه شده یا تعطیل شده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس "آمار ورشکستگی شرکت‌ها" (منتشرشده توسط دولت انگلیس)، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۴ هزار مورد ورشکستگی شرکت‌ها فقط در انگلیس و و لز ثبت‌شده است.