فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه از دستگیری سارقی خبر داد که پس از پنج مرحله سرقت منازل شهروندان، در گام ششم در دام مأموران این فرماندهی گرفتار شد. متهم که دارای سابقه سرقت بود، پس از دستگیری به ۶ فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ سعید محمدی‌زاد، فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل شهروندان در ماه‌های اخیر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی و تعامل با پلیس آگاهی استان‌های همجوار، یکی از متهمان که دارای سابقه سرقت بود شناسایی و دستگیر شد. این فرد پس از انجام تحقیقات فنی به ۶ فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه با اشاره به اعترافات متهم گفت: وی بار‌ها بر عدم رعایت تقویت امنیت فیزیکی منازل از سوی شهروندان تأکید کرده است. نصب درب‌های فلزی با قفل مستحکم، هوشمندسازی محیط با نصب دزدگیر و دوربین مداربسته و رعایت پروتکل‌های رفتاری در زمان سفر از جمله موارد مهم پیشگیری است.

سرهنگ محمدی‌زاد خاطرنشان کرد: نصب دزدگیر ارجح‌تر از دوربین در پیشگیری از سرقت منزل است و روشن گذاشتن حتی یک رشته لامپ در زمان سفر می‌تواند تا حد زیادی از وقوع سرقت‌ها جلوگیری کند.

وی در پایان خطاب به شهروندان تأکید کرد: سارقان به دنبال زمان و سهولت هستند؛ هرقدر ورود به منزل سخت‌تر باشد و زمان بیشتری بگیرد، احتمال انصراف سارقین بیشتر است.