به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حمید ظهرابی با تأکید بر اهمیت این اجلاس تصریح کرد: جذب حمایت‌های بین‌المللی و تبیین ظرفیت‌های زیست‌محیطی ایران، محور‌های کلیدی تیم مذاکره‌کننده کشورمان در ارمنستان است.

معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حضور مسعود پزشکیان در این اجلاس بین‌المللی را نشان‌دهنده ارتقای جایگاه دیپلماسی محیط‌زیستی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت ویژه دولت به حفاظت از تنوع زیستی دانست.

ظهرابی با بیان اینکه تیم ایرانی آثار مخرب تحریم‌ها بر اجرای طرح‌های حفاظتی را تشریح خواهد کرد، اظهار داشت: پیامد‌های مخرب جنگ بر عرصه‌های طبیعی نیز از موضوعات مهمی است که برای رفع موانع پیش‌روی حفاظت از محیط‌زیست، توسط نمایندگان کشورمان در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست، جذب حمایت‌های مالی و فنی بین‌المللی برای احیای زیست‌بوم‌های آسیب‌پذیر و همچنین پیگیری حقوق ایران در زمینه تسهیم عادلانه منافع حاصل از بهره‌برداری منابع ژنتیکی را از دیگر اولویت‌های راهبردی مذاکرات برشمرد.

معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان با تأکید بر اینکه نقشه راه تیم ایرانی بر اساس اجماع ملی و نظرات تخصصی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان کارشناسان و متخصصان داخلی برای دفاع از منافع زیست‌محیطی کشور در این اجلاس نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.