در مرکز استان توکات، شمار افرادی که با علائمی مانند تهوع، استفراغ، درد شکم و اسهال به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند به ۲ هزار و ۹۱۴ نفر افزایش یافت. نخستین موارد از شامگاه ۹ اکتبر (17 مهر) گزارش شده بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، استانداری توکات اعلام کرد برای انجام عملیات گسترده ضدعفونی، فعالیت آموزشی در تمام مدارس دولتی و خصوصی، مراکز آموزش رسمی و غیررسمی و مراکز توان‌بخشی مرکز شهر در روز ۱۲ اکتبر به مدت یک روز متوقف شده است.

بر اساس آخرین اطلاعات، ۱۸ کودک همچنان در بیمارستان تحت درمان و مراقبت قرار دارند و وضعیت عمومی همه آنها خوب اعلام شده است.

برای مشخص شدن علت این موارد، نمونه‌های آب آشامیدنی از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری و برای بررسی دقیق به آزمایشگاه مرجع بهداشت عمومی آنکارا ارسال شده است. انتظار می‌رود نتایج آزمایش‌ها ظرف سه روز اعلام شود.

استانداری تا زمان اعلام نتایج آزمایش‌ها از شهروندان خواسته است آب شبکه را برای نوشیدن و تهیه غذا استفاده نکنند و این نیاز‌ها را از آب بسته‌بندی‌شده مطمئن تأمین کنند.

همچنین کارکنان باردار و دارای معلولیت در نهاد‌های دولتی شهر برای همان روز در مرخصی اداری محسوب شدند و بررسی علت بروز این علائم همچنان ادامه دارد.