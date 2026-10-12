دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور گفت: تلاوت سیدصادق مسلمی در مسابقات قرآن مالزی، شایستگی کسب رتبه را داشت، اما با وجود اجرای خوب و بی‌نقص از دریافت رتبه بازماند و لذا این ضعف به برگزارکنندگان این رقابت‌ها باز می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شصت و ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی ۱۸ مهرماه در کوالالامپور به کار خود پایان داد و سیدصادق مسلمی المشیری؛ نماینده ایران در این مسابقات، ۱۶ مهرماه تلاوت خود را اجرا کرد ولی با وجود تلاوت شایسته او به زعم بسیاری از کارشناسان، هیئت داوران مسابقات مالزی رتبه‌ای را به او اعطا نکردند.

مسلمی المشیری پس از حضور در قدیمی‌ترین عرصه رقابتی قرآن جهان اسلام، بامداد امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه به میهن اسلامی بازگشت.

مهدی قره‌شیخلو دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور، محمدتقی میرزاجانی، معاون آموزش و پژوهش شورای عالی قرآن، احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی قرآن، اصغر خسروی، رئیس اداره مسابقات مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، علی صالحی متین، مدیر آموزش و ارزیابی شورای عالی قرآن از جمله فعالان و مسئولان قرآنی بودند که در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به پیشواز او آمده بودند.

سیدصادق مسلمی در بدو ورود به فرودگاه با اشاره به اینکه وقایع روی داده در این دوره از مسابقات، بازتاب رسانه‌ای مطلوبی داشت، گفت: با این تفاصیل، توضیح من در مورد آنچه همگان شاهدش بودند، اضافی است و من توفیق حضور در این رویداد قرآنی را مرهون زحمات والدین خود، مسئولان امور قرآنی و دعای خیر مردم می‌دانم.

احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی قرآن نیز به توضیح دلایل حضور خود در این مراسم استقبال پرداخت و گفت: مطمئناً بهانه حضور من در این مراسم حمایت از سیدصادق مسلمی و اجرای تلاوت او در مسابقات مالزی است چرا که تلاوت او در قیاس با سایر رقبا درجه یک بود و این قاری جوان و خوش‌آتیه نباید لحظه‌ای شک کند که نتوانسته کار خود را آنطور که مورد انتظار بوده، به انجام برساند. از دیدگاه من با آنچه او ارائه کرد، رتبه اول این مسابقات از آن اوست.

مهدی قره‌شیخلو، دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور نیز در جریان برگزاری مراسم استقبال از قاری نماینده ایران در مسابقات قرآن مالزی با تمجید از تلاوت سیدصادق مسلمی در این دوره از مسابقات قرآن مالزی گفت: تلاوت این قاری در قیاس با سایر رقبا شایستگی کسب رتبه را داشت و لذا این ضعف به برگزارکنندگان این رقابت‌ها باز می‌گردد و به نظر می‌رسد که این عرصه رقابتی نیازمند بازنگری در آئین‌نامه‌ها و معیار‌های قضاوت داوران داشته باشد.