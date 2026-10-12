معرفی داوران هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال بانوان مشخص شد.
پنجشنبه ۲۳ مهر
یاسام کردستان – تراکتور تبریز
وجیهه رافتی – سبا عیوضی – نجمه رضایی – پرند پورمیرزابیگی
مس رفسنجان – هتلهای شبستان رشت
فاطمه اسکندرزاده – فرزانه شریفیان – زهرا صالحی – فاطمه بهرامی
توکان مهام آیریا تهران-روژ ارومیه
سلاله جوادی – مهشید زمان پور – ثمین عموهادی – غزاله عاطفی
فولاد خوزستان – فرا ایساتیس کران فارس
زهرا غیاثوند – الهام آذرگشسب – مبارکه حسن پور – راحیل افشاریان
مهرگان پردیس – آراد ورزش زاگرس اصفهان
درنا قهرمانی – صفیه خلیلی – عاطفه محمدی – زهرا رئیسی