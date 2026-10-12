به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی مروج تصریح کرد: تمامی مراکز و واحد‌های حذف‌شده از دفترچه کنکور و همچنین پذیرش بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی، با پیگیری‌های انجام‌شده به چرخه پذیرش بازگشتند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور خوزستان در پایان با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی این دانشگاه، خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام‌نور با تمام ظرفیت خود در خدمت دانشجویان و متقاضیان تحصیل در استان خوزستان خواهد بود.