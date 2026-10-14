معاون وظیفه عمومی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای مرحله دوم وام اشتغالزایی به سربازان ماهر مقتضی خدمت در نیروی‌های مسلح خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ یوسف برزگر معاون وظیفه عمومی استان گفت: وام اشتغالزایی صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی اختصاص می یابد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه‌ی مذکور بارگذاری کنند و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

سرهنگ یوسف برزگر افزود: در راستای اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی و اجرای مرحله دوم وام اشتغال زایی، سربازانی که از اول مهر ماه سال۱۴۰۰ تاپایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت اخذ کرده و در مرحله اول وام مهارت آموزی موفق به ثبت نام نشده‌اند، می‌توانند برای ثبت نام مرحله دوم وام اشتغال زایی فردا سه شنبه ۲۱ مهر ماه سال جاری با مراجعه به سامانه‌ی سماسو به نشانی https://reg.samasoo.ir/users درخواست خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: سربازانی که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه‌ بارگذاری کنند و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.