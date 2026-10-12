به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد زمانزاد قویدل در مراسم گرامیداشت روز جهانی تخم‌مرغ در مدرسه دخترانه هاجر تبریز با اشاره به جایگاه تولیدی استان گفت: آذربایجان شرقی از استان‌های مهم تولیدکننده تخم‌مرغ در کشور است و با قرار گرفتن در رتبه چهارم تولید، ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز بازار دارد؛ ازاین‌رو، کمبودی در زمینه تولید این محصول گزارش نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به سرانه مصرف سالانه حدود ۲۲۰ عدد تخم‌مرغ به ازای هر نفر در کشور، فرهنگ‌سازی درباره ارزش غذایی این محصول می‌تواند به بهبود الگوی تغذیه خانوار‌ها و ارتقای امنیت غذایی کمک کند.

قویدل از اجرای برنامه ترویجی مصرف تخم‌مرغ در دو مدرسه شهرستان تبریز هم‌زمان با روز جهانی تخم‌مرغ خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری آموزش‌وپرورش، اتحادیه مرغداران تخم‌گذار و سازمان جهاد کشاورزی استان و با هدف افزایش آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها درباره ارزش غذایی این محصول اجرا شد. وی با اشاره به ارزش غذایی تخم‌مرغ افزود: این محصول منبعی مناسب از پروتئین باکیفیت، اسید‌های آمینه ضروری، ویتامین‌ها و املاح مورد نیاز بدن است و مصرف آن می‌تواند در تأمین بخشی از نیاز‌های تغذیه‌ای افراد نقش مؤثری داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای مصرف این محصول گفت: با هماهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، اتحادیه مرغداران تخم‌گذار و سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، برنامه‌ای ترویجی در دو مدرسه شهرستان تبریز برگزار شد که طی آن تخم‌مرغ‌های بسته‌بندی‌شده به‌صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

قویدل هدف از اجرای این برنامه را آشنایی دانش‌آموزان با ارزش غذایی تخم‌مرغ و انتقال این آگاهی به خانواده‌ها عنوان کرد و افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین مدرسه می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف و افزایش توجه خانواده‌ها به مواد غذایی مغذی و در دسترس کمک کند.

وی با اشاره به سرانه ۳۰۰ عددی مصرف تخم‌مرغ در دنیا اظهار کرد: سرانه مصرف سالانه این محصول در کشور حدود ۲۲۰ عدد به ازای هر نفر است و با توجه به ظرفیت تولید داخلی، ترویج مصرف آن می‌تواند به بهره‌برداری بهتر از توان تولید و تقویت بازار داخلی کمک کند.