مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با اشاره به بهره‌برداری ۷ سایت ارتباطی جدید در مناطق روستایی استان، گفت: با اجرای این پروژه‌ها، ۶۱۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۲ هزار نفر از خدمات ارتباطی و اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری‌پور اظهار کرد: توسعه ارتباطات روستایی و فراهم‌سازی دسترسی پایدار به خدمات ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار، از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و اجرای این پروژه‌ها در مسیر تحقق عدالت ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتال و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت در استان خوزستان انجام می‌شود.

او گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی و ارتقای سطح دسترسی ساکنان این مناطق به خدمات ارتباطی، ۷ سایت جدید در شهرستان‌های اندیکا، اهواز، باغملک، باوی، بهبهان، حمیدیه و شادگان به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۰۵۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شده‌اند و گامی مؤثر در توسعه پوشش ارتباطی و بهبود دسترسی روستاییان به اینترنت پرسرعت به شمار می‌روند.

او بیان کرد: سایت‌های راه‌اندازی‌شده در مجموع ۸ روستا را تحت پوشش قرار داده‌اند و امکان دسترسی ۶۱۰ خانوار با جمعیت بیش از۲۵۰۰ نفر را به خدمات ارتباطی فراهم کرده‌اند.

شه‌نظری‌پور ادامه داد: این سایت‌ها در روستا‌های حیدرآباد شهرستان اندیکا، سودان شهرستان اهواز، کیوپ شهرستان باغملک، چم خزام دو شهرستان باوی، بدلی شهرستان بهبهان، قاسم زامل شهرستان حمیدیه و حدبه شهرستان شادگان به بهره‌برداری رسیده‌اند.