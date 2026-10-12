پرواز خارجی مشهد به ۳ کشور ادامه دارد
پروازهای خارجی از فرودگاه مشهد هماکنون به مقصدهای نجف، کراچی و استانبول انجام میشود؛ نجف بهصورت روزانه، استانبول پنج روز هفته و کراچی روزهای سهشنبه توسط ایران ایر برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، محمود امانی اضافه کرد: پروازهای نجف- مشهد به صورت روزانه و توسط شرکتهای هواپیمایی زاگرس، سپهران، العراقیه، آوا، وارش و ساها انجام میشود.
وی ادامه داد: پروازهای استانبول- مشهد نیز روزهای یکشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه توسط شرکتهای ایران ایر و ایرتور انجام میشود.
مدیر کل فرودگاههای استان خراسان رضوی گفت: همچنین پروازهای کراچی پاکستان در روزهای گذشته برقرار شده و روزهای سهشنبه توسط شرکت ایران ایر انجام میشود.
امانی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری پیگیر احیای مسیرهای پروازی خارجی است و خدمترسانی به مسافران با تمام ظرفیت ادامه دارد.