پرواز خارجی مشهد به ۳ کشور ادامه دارد

پروازهای خارجی از فرودگاه مشهد هم‌اکنون به مقصدهای نجف، کراچی و استانبول انجام می‌شود؛ نجف به‌صورت روزانه، استانبول پنج روز هفته و کراچی روزهای سه‌شنبه توسط ایران ایر برقرار است.