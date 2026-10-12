یکی از اعضای حزب سبز انگلیس، به دلیل تصویب طرحی که صهیونیست ها آن را نژاد پرستانه می دانند، برای کناره‌گیری تحت فشار (لابی صهیونیستی) قرار گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه راستگرای افراطی دیلی تلگراف در انگلیس نوشت: زاک پولانسکی پس از آنکه اعضای حزب سبز به تعریف صهیونیسم به عنوان نوعی نژادپرستی رأی دادند، احتمال داد که برای اعمال قدرت بیش‌تر بر جهت‌گیری راهبردی حزب تلاش کند.

این روزنامه افزود: این رهبر حزب سبز به دلیل تصمیم حزب مبنی بر تصویب طرحی که صهیونیسم را نوعی نژادپرستی می‌نامد (در نشست سالانه اوایل ماه جاری)، برای کناره‌گیری تحت فشار (لابی صهیونیستی) است.

آقای پولانسکی که خود یهودی است، روز یکشنبه ضمن پرداختن به این جنجال، این سیاست را "ناقص" توصیف و تأکید کرد که "یهودستیزی را تحمل نخواهد کرد. " او در مقاله‌ای برای روزنامه گاردین اظهار داشت که به دنبال "مسئولیت بیش تر" در قبال "جهت‌گیری راهبردی" حزب خواهد بود.

او گفت: "حزب ما به ابعادی رشد کرده است که هیچ یک از ما هنگام پذیرش رهبری توسط من، قادر به پیش‌بینی آن نبودیم. دموکراسی درون حزبی ما اکنون باید متناسب با این وضعیت تکامل یابد؛ بدین معنا که مشارکت گسترده‌تری برای اعضا ایجاد شود، مسئولیت بیش تری برای تعیین جهت‌گیری راهبردی حزب به رهبران سپرده شود و فرآیند‌های ما تا حد امکان مستحکم و در دسترس باشند. "

بر اساس طرح جدید حزب سبز این حزب مواضع سیاسی خود را "ضدصهیونیستی" اعلام کرد و مقرر داشت که با صهیونیسم — یعنی جنبش توسعه و حفاظت از یک دولت یهودی در اسرائیل - "همانند هر شکل دیگری از نژادپرستی" برخورد خواهد کرد.

این طرح همچنین از تشکیل یک "دولت واحد دموکراتیک فلسطینی" حمایت می‌کند؛ موضوعی که آقای پولانسکی با آن مخالف بود و اعلام کرد که برای لغو آن تلاش خواهد کرد. او افزود: "اگرچه بسیاری از مردم به‌حق تصور می‌کنند که طرح راهکار دوکشوری مانعی بر سر راه اقدام عملی برای پایان دادن به وضعیت موجودِ غیرقابل‌تحمل است، اما معتقدم که تصمیم‌گیری درباره آینده اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در صلاحیت دولت بریتانیا — و چه رسد به حزب سبز — نیست. "

روز جمعه، آقای پولانسکی به بی‌بی‌سی گفت: "می‌خواهم در اولین فرصت ممکن، شاهد تصویب طرحی در کنفرانس حزب باشیم که ما را به روندی بازگرداند که در آن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها خود درباره آینده منطقه‌شان تصمیم‌گیری کنند. "

با این حال، روزنامه تلگراف روز شنبه فاش کرد که حزب سبز تا سال ۲۰۲۸ (در خوش‌بینانه‌ترین حالت) قادر به لغو این مصوبه یا اعمال تغییرات اساسی در آن نخواهد بود.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران، مواضع ضد صهیونیستی حزب سبز سبب شد این حزب در انتخابات شورا‌ها نصاب جدیدی از آرای مردمی را به دست آورد و در انتخابات میان دوره‌ای اخیر نیز پس از حزب حاکم کارگر گوی سبقت را از سایر احزاب ربود.