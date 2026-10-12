معاون قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: مشهد مقدس به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای انتخاب پایتخت قرآنی کشور معرفی شده، اما نتیجه نهایی هنوز رسما اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید صمدی، معاون قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انتخاب پایتخت‌های قرآنی، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه خبر داد گفت: با توجه به پتانسیل‌های گسترده قرآنی در مشهد، پیشنهاد‌هایی برای حضور جدی این شهر در فرایند انتخاب پایتخت قرآنی مطرح شده است. در این راستا، تمامی مستندات مربوط به مؤسسات، تشکل‌های قرآنی، مفسران و سایر ظرفیت‌های تخصصی این حوزه با دقت گردآوری و ارائه شده است.

وی با اشاره به روند بررسی‌ها در سطوح مختلف مدیریتی، افزود: مشهد همچنان در مرحله بررسی قرار دارد؛ اما در جلسات برگزارشده با حضور مدیران فرهنگی، مسئولان استانی و شهری و همچنین در شورای فرهنگ عمومی، پیشنهاد شده است که مشهد به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی و برجسته برای کسب عنوان پایتخت قرآنی کشور مورد توجه قرار گیرد.

صمدی در ادامه با طرح دیدگاهی متفاوت، پیشنهاد کرد که مشهد فراتر از یک عنوان ساده، به عنوان یک مرجع آموزشی شناخته شود.

وی گفت: در کنار پیشنهاد انتخاب مشهد به‌عنوان پایتخت، دیدگاه دیگری نیز مطرح است که بر اساس آن، با توجه به پیشینه مذهبی و جایگاه ویژه این شهر به‌عنوان شهر امام رضا (ع)، می‌توان مشهد را به عنوان یک الگوی فراگیر قرآنی در سطح کشور معرفی کرد تا سایر شهر‌ها بتوانند از تجربیات و زیرساخت‌های آن بهره‌مند شوند.

معاون قرآن و عترت خراسان رضوی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های قرآنی در استان، از پویاییِ مشارکت مردمی خبر داد و افزود: برآورد‌های موجود نشان می‌دهد که حدود ۳ تا ۵ هزار جلسه قرآنی در سطح استان فعال هستند که نقش بسیار مؤثری در پرورش قاریان، حافظان و فعالان این حوزه ایفا می‌کنند. این حجم از ظرفیت مردمی، زیربنای اصلی موفقیت‌های قرآنی در منطقه است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تصمیم نهایی بر عهده مراجع مربوطه است، خاطرنشان کرد: اگرچه انتخاب نهایی هنوز قطعی نشده، اما تحقق این پیشنهاد می‌تواند فرصتی استراتژیک برای تقویت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های قرآنی در سطح ملی باشد و مشهد را به قطب اصلی هدایت فعالیت‌های قرآنی در کشور تبدیل کند.