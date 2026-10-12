تفاهم‌نامه سه‌جانبه راه‌آهن، سازمان توسعه تجارت و گمرک با هدف تسهیل تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های حمل کالا و توسعه صادرات غیرنفتی به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای رقابت‌پذیری تجارت خارجی، کاهش هزینه‌ها و زمان حمل کالا، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در تجارت بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت کریدورهای ریلی کشور منعقد شده است.

توسعه بازارهای صادراتی و استفاده از فرصت‌های ناشی از موافقت‌نامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از محورهای اصلی این همکاری است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، بررسی امکان اعمال تعرفه‌های ترجیحی و مشوق‌های اقتصادی برای مسیرهای منتخب، راه‌اندازی قطارهای برنامه‌ای صادراتی و وارداتی، تخصیص ظرفیت واگن و لکوموتیو و کاهش توقف‌های غیرضروری را در دستور کار قرار می‌دهد.

شناسایی و معرفی پایانه‌های بار و مراکز لجستیکی ریلی، تسهیل تجمیع بار و ارائه خدمات تخلیه، بارگیری و انبارش، توسعه دسترسی مراکز تولیدی و صادراتی به شبکه ریلی و هماهنگی با راه‌آهن کشورهای مسیر برای کاهش هزینه‌ها و تسهیل عبور قطارهای بین‌المللی، از دیگر محورهای تعهدات راه‌آهن در این تفاهم‌نامه است.

همچنین سازمان توسعه تجارت ایران، شناسایی و معرفی کالاهای اولویت‌دار صادراتی و وارداتی، تعیین بازارهای هدف و پیگیری ظرفیت‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی را در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده خواهد داشت.

معرفی ظرفیت‌های لجستیکی و خدمات حمل‌ونقل ریلی ایران در بازارهای هدف، بهره‌گیری از توان رایزنان بازرگانی و نمایندگی‌های تجاری، شناسایی فرصت‌های جدید صادراتی و برگزاری نشست‌ها و رویدادهای تجاری برای معرفی کریدورها و خدمات ریلی کشور، از دیگر زمینه‌های همکاری سازمان توسعه تجارت است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، تسهیل تشریفات گمرکی و کاهش زمان توقف محموله‌ها را برای بهبود فرآیندهای صادرات، واردات و عبور کالا در مسیرها و پایانه‌های ریلی منتخب دنبال می‌کند.

بررسی امکان دریافت و پردازش اطلاعات و اسناد محموله پیش از رسیدن قطار به مرز، هماهنگی خدمات گمرکی با برنامه حرکت قطارها، توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات، کاهش مراحل تکراری و تقویت هماهنگی در مرزهای منتخب، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تسهیل تجارت ریلی است.

این تفاهم‌نامه همچنین بر ایجاد سازوکار مشترک برای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، پایش عملکرد مسیرهای منتخب، شناسایی موانع مقرراتی و اجرایی و استفاده از بازخورد فعالان بخش خصوصی تأکید دارد.

توسعه صادرات غیرنفتی، تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز کشور، کاهش هزینه‌های لجستیکی، تقویت جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در تجارت خارجی، از مهم‌ترین اهداف این همکاری سه‌جانبه اعلام شده است.