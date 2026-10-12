کمیته اجرایی‌ ای اف سی به زودی تشکیل جلسه می‌دهد و درباره میزبانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ تصمیم گیری می‌کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، احتمال لغو، تعویق یا تغییر میزبان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به علت ادامه وضعیت جنگی و ناامنی‌ها در منطقه و حملات به فرودگاه‌های عربستان، توسط کمیته اجرایی AFC بررسی می‌شود.

مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قرار است ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود.

کره‌ای‌ها خواستار محرومیت عربستان از میزبانی جام ملت‌های آسیا

فدراسیون فوتبال کره جنوبی اولین اقدام رسمی برای سلب میزبانی عربستان در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به خاطر ناامنی را انجام داد.

فدراسیون فوتبال کره جنوبی امروز (۲۰ مهر) با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره ناامنی در عربستان قبل از مسابقات جام ملت‌های آسیا در ماه نوامبر ابراز نگرانی کرد.

حمله تلافی‌جویانه ارتش یمن به فرودگاه ملک خالد ریاض ۱۲ کشته و ۳۰۹ زخمی برجای گذاشت و فدراسیون فوتبال عربستان یک بازی فوتبال داخلی میان اب‌ها و الفیصلی را به دلیل مسائل امنیتی لغو کرد؛ همچنین برگزاری دیدار امشب النصر و نفتچی ازبکستان هم به دلیل ناامنی در ریاض در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

حالا کره جنوبی از امنیت جام ملت‌های آسیا در عربستان به‌شدت نگران است و سفارت این کشور هشدار سطح ۳ در این کشور صادر کرده و از شهروندانش خواسته تا ریاض را ترک کنند.

براساس گزارش خبرگزاری کره جنوبی، فدراسیون فوتبال این کشور در حال مکاتبه با AFC است و هنوز تصمیمی قطعی نگرفته و منتظر پاسخ کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره ناامنی میزبان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ است.