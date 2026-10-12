رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش اطلاعات دقیق مکانی و شناسایی نیازهای مردم در ارائه خدمات عمومی، تصریح کرد: دسترسی به داده‌های معتبر درباره محل زندگی و شرایط معیشتی افراد، زمینه‌ساز توزیع عادلانه منابع، هدفمند شدن حمایت‌ها و ارائه خدمات متناسب با نیازهای هر فرد در سراسر کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت روز جهانی پست که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شبکه پستی کشور برای ارائه خدمات هدفمند، اظهار داشت: شبکه پستی امکانات و قابلیت‌های گسترده‌ای برای خدمت‌رسانی دارد. پیام این شبکه آن است که با دسترسی به داده‌ها و اطلاعات دقیق درباره محل زندگی و نیاز‌های مردم، می‌توان خدمات را به بهترین شکل ارائه کرد، ظرفیتی که امکان ارائه بی‌نهایت خدمت را فراهم می‌کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه خود در دوران ریاست دانشگاه و همچنین طرح پزشک خانواده، خاطرنشان کرد: در طرح پزشک خانواده نیز همین هدف دنبال می‌شود. نظام سلامت موظف است به هر فردی، در هر نقطه‌ای از ایران که زندگی می‌کند، خدمات سلامت ارائه دهد؛ بدون توجه به اینکه فرد باسواد یا بی‌سواد، ثروتمند یا فقیر، زن یا مرد، پیر یا جوان و متعلق به کدام قومیت باشد. وظیفه ما این است که به همه مردم خدمات استاندارد ارائه کنیم.

نباید میان خدمات دریافتی افراد تفاوتی از نظر استاندارد و کیفیت وجود داشته باشد

پزشکیان با تأکید بر اینکه داده‌های دقیق، زیربنای تصمیم‌گیری و مدیریت کارآمد را فراهم می‌آورد، خاطر نشان کرد: نباید میان خدمات دریافتی فردی که در دورافتاده‌ترین نقطه کشور زندگی می‌کند و فردی که در منطقه‌ای برخوردار از امکانات شهری ساکن است، تفاوتی از نظر استاندارد و کیفیت وجود داشته باشد. برای ارائه خدمت مناسب، ابتدا باید بدانیم هر فرد کجا زندگی می‌کند، از چه شرایطی برخوردار است و به چه خدماتی نیاز دارد.

رئیس‌جمهور با تشریح این رویکرد در حوزه سلامت، افزود: اگر پزشک از محل زندگی فرد، کیفیت زندگی و شرایط محیطی بیمار خود مطلع نباشد، نمی‌تواند ارزیابی کاملی از وضعیت سلامت وی داشته باشد و برای درمان او تصمیم درستی بگیرد. بیماری که در فرد بروز می‌کند، ممکن است نشانه مجموعه‌ای از فشار‌ها و مشکلاتی باشد که در محیط زندگی، خانواده و محله خود با آنها مواجه است. بنابراین، برای ارائه خدمات مؤثر باید اطلاعات دقیقی از افراد، محل زندگی و نیاز‌های آنان در اختیار داشته باشیم.

پزشکیان ادامه داد: در حوادثی مانند زلزله و سیل نیز باید مشخص باشد که چه افرادی در کدام مناطق حضور دارند تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن آنها را شناسایی کرد و به یاری‌شان شتافت. موضوع شبکه پستی صرفاً به ارسال کالا محدود نمی‌شود، بلکه مسئله شناسایی افراد و نیاز‌های آنان و ایجاد امکان ارائه خدمات متناسب با شرایط هر فرد را نیز در بر می‌گیرد.

ضرورت توجه به عوامل محیطی در نظام سلامت و درمان

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه به عوامل محیطی در نظام سلامت و درمان، تصریح کرد: باید اطلاعات دقیق درباره محل زندگی افراد، محیط کار، شرایط فعالیت اقتصادی و عوامل تهدیدکننده سلامت آنان در دسترس باشد. برای مثال، شناخت شرایط فردی که در یک واحد صنعتی با آلودگی هوا فعالیت می‌کند، می‌تواند در تشخیص عوامل مؤثر بر سلامت او نقش داشته باشد. این اطلاعات برای دستگاه‌های مختلف نیز کاربرد دارد؛ به‌گونه‌ای که شبکه پستی، وزارت نیرو، شرکت‌های گاز و آب، شهرداری‌ها، نظام آموزشی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌توانند با استفاده از آنها خدمات دقیق‌تر و مؤثرتری ارائه کنند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل اطلاعات مکانی و نشانی افراد خاطرنشان کرد: دستیابی به کد پستی و اطلاعات دقیق نشانی، به پزشکان و دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات آب، برق، گاز، آموزش، شهرداری و سایر بخش‌ها کمک می‌کند تا بدانند هر فرد کجا قرار دارد و به چه خدمتی نیازمند است.

رئیس‌جمهور در ادامه، دسترسی به داده‌های دقیق را یکی از الزامات تحقق عدالت در توزیع منابع دانست و گفت: چه کسی گفته است باید به فردی که از امکانات مالی برخوردار است، همان میزان کمک اختصاص یابد که به یک فرد ناتوان؟ منطق و انصاف حکم می‌کند منابع و حمایت‌ها متناسب با میزان نیاز افراد توزیع شود. اگر به‌عنوان سیاست‌گذار بدانیم چه کسی در چه شرایطی زندگی می‌کند و با چه مشکلاتی مواجه است، می‌توانیم به افرادی که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند، کمک بیشتری ارائه کنیم.

پزشکیان افزود: افرادی که با بیکاری، سالمندی، بیماری، فقدان سرپرست خانوار یا زندگی در مناطق حاشیه‌ای شهر‌ها مواجه‌اند، به حمایت بیشتری نیاز دارند و نظام حکمرانی و سلامت باید این شرایط را شناسایی کند و خدمات متناسب با نیاز‌های آنان را در اختیارشان قرار دهد. داده‌های دقیق در چنین شرایطی به مدیران و سیاست‌گذاران قدرت تصمیم‌گیری می‌دهد و امکان اتخاذ تصمیم‌های روشن، قاطع و مبتنی بر واقعیت را فراهم می‌کند.

تصمیم گیری شفاف بر اساس داده‌ها و اطلاعات دقیق

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه توزیع یکسان منابع در شرایط نابرابر لزوماً به عدالت منجر نمی‌شود، اظهار داشت: در کشور یارانه پرداخت می‌شود، اما چرا باید فردی که از امکانات مالی برخوردار است، از همان میزان حمایتی بهره‌مند شود که فرد نیازمند دریافت می‌کند؟ اگر داده‌ها و اطلاعات دقیق در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم بر اساس منطق و شفافیت تصمیم بگیریم.

پزشکیان ادامه داد: ممکن است فردی ادعا کند که دارایی ندارد، اما اطلاعات موجود در سامانه‌های داده‌محور نشان دهد که اموالی در اختیار اوست. در چنین شرایطی، باید سهم واقعی هزینه‌ها را بپردازد و یارانه به فردی اختصاص یابد که از توان مالی کافی برخوردار نیست. اگر به درک و تفاهم مشترکی در این زمینه برسیم، پزشکان، ارائه‌دهندگان خدمات، دستگاه‌های آموزشی و سایر نهاد‌ها نیز می‌توانند تصمیم‌های دقیق‌تر و عادلانه‌تری اتخاذ کنند.

رئیس‌جمهور دسترسی به اطلاعات سریع، شفاف و دقیق را پیش‌شرط تحقق این تحول دانست و افزود: ظرفیت شبکه پستی و هوش مصنوعی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و امکان شناسایی بهتر نیاز‌های مردم و هدفمند کردن خدمات را فراهم کند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه عدالت مستلزم توزیع منصفانه خدمات و یارانه‌هاست، تصریح کرد: فردی که خانه‌ای مجلل دارد، نباید بدون توجه به وضعیت مالی خود از همان میزان یارانه گاز، برق و بنزین برخوردار شود که فرد نیازمند دریافت می‌کند. آیا منصفانه است که روستایی که وسیله نقلیه‌ای در اختیار ندارد، از یارانه بنزینی یکسان با فردی که چند خودرو شخصی دارد بهره‌مند شود؟ انصاف حکم می‌کند اگر قرار است از بیت‌المال سهمی به مردم اختصاص یابد، همه مردم از آن بهره‌مند شوند، نه اینکه تنها گروهی خاص از این منابع منتفع شوند. اگر منابعی وجود دارد، متعلق به همه مردم است و اگر وجود ندارد، نباید امتیازی ناعادلانه برای گروهی خاص ایجاد شود.

اتصال داده‌ها از طریق کد پستی، زیربنای تحقق شعار «بی‌نهایت خدمت»

رئیس‌جمهور با اشاره به نقش اتصال اطلاعات و شناسایی دقیق ذی‌نفعان در تحقق عدالت خاطرنشان کرد: اگر به این باور مشترک برسیم و برای تحقق آن همکاری کنیم، می‌توانیم راه‌حل‌های عملیاتی نیز پیدا کنیم. اتصال داده‌ها از طریق کد پستی، شناسایی ذی‌نفع واحد و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اطلاعاتی، زیربنای تحقق شعار «بی‌نهایت خدمت» است؛ ظرفیتی که می‌تواند در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش، خدمات شهری و زیرساخت‌های آب، برق و گاز مورد استفاده قرار گیرد. برای تحقق عدالت و انصاف، باید تصویر روشنی از وضعیت جامعه و نیاز‌های مردم داشته باشیم تا بتوانیم سیاست‌های مناسب‌تری اتخاذ کنیم.

پزشکیان با تأکید بر مسئولیت اخلاقی و اجتماعی مسئولان در قبال اقشار نیازمند، گفت: اگر ادعای مسلمانی داریم، باید با مردم بر مدار انصاف رفتار کنیم. شایسته نیست در جامعه‌ای که مدعی ارزش‌های اسلامی است، فردی شب را با شکم گرسنه به صبح برساند. با این حال، متأسفانه امروز با چنین شرایطی مواجه هستیم و همه ما در برابر آن مسئولیت داریم. نمی‌دانم در روز قیامت و در پیشگاه خداوند چگونه باید پاسخگوی این مسئولیت سنگین باشم.

رئیس‌جمهور با اشاره به مسئولیت حکومت در حمایت از محرومان و نیازمندان، به آموزه‌های قرآن کریم درباره رسیدگی به فقرا، یتیمان، اسیران و افراد گرفتار اشاره کرد و گفت: در قرآن کریم به افرادی اشاره شده است که به دلیل بی‌توجهی به فقرا، یتیمان، اسیران و نیازمندان مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. همچنین در سوره فجر، از سرنوشت اقوامی مانند عاد، ثمود و فرعون یاد شده است، اقوامی که در برابر مسئولیت‌های خود و حقوق مردم بی‌توجه بودند و سرانجام به مجازات رسیدند.

با کمک مردم خواهیم توانست بر همه مشکلات غلبه کنیم

پزشکیان با ابراز امیدواری نسبت به اتخاذ تصمیم‌های درست و افزایش توان خدمت‌رسانی به مردم، اظهار داشت: از خداوند می‌خواهیم کمک کند که شرمنده مردم عزیز کشورمان نشویم، امیدواریم که بتوانیم تصمیم‌های درست بگیریم و بتوانیم خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم عزیز کشورمان باشیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به فشار‌های خارجی دشمنان علیه ملت ایران، تأکید کرد: امیدواریم خداوند کمک کند تا در برابر تهاجم و قلدری آمریکا و متحدان آن که در پی به زانو درآوردن کشور هستند، با قدرت ایستادگی کنیم، و مطمئن باشید که هرگز در برابر زورگویی دشمنان سر خم نخواهیم کرد.

پزشکیان با تأکید بر نقش مردم در عبور از مشکلات کشور خاطرنشان کرد: با کمک مردم خواهیم توانست بر همه مشکلات غلبه کنیم.

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود در این مراسم با ادای احترام به تمام شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان، دانشمندان، و نیز دانش‌آموزان بی‌گناه شهید میناب و درود به روان پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی، جنایات علیه غیرنظامیان و مردم عزیز کشورمان را نشانه رویکرد دوگانه مدعیان حقوق بشر و دموکراسی غربی دانست و اظهار کرد: کسانی که از دموکراسی سخن می‌گویند، به جنگ زنان، کودکان و سالمندان رفته‌اند. این افراد چه گناهی مرتکب شده‌اند که به خود اجازه می‌دهند بمب بر سر آنان بریزند و جانشان را بگیرند؟

پزشکیان با تأکید بر اینکه درگیری‌های نظامی باید متوجه طرف‌های حاضر در میدان جنگ باشد، افزود: زنان، کودکان و سالمندان چه گناهی دارند که زندگی‌شان با استفاده از ابزار‌ها و امکانات نظامی مختل می‌شود؟ آنچه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و با کمک آمریکایی‌ها مرتکب می‌شود، نسل‌کشی مسلم است؛ جهانیان شاهد این جنایات هستند، با این حال، برخی کشور‌ها نه‌تنها در برابر این اقدامات سکوت کرده‌اند، بلکه از عاملان و عامران آن حمایت نیز می‌کنند و تمام امکانات خود را در اختیار آنان قرار داده‌اند؛ موضوعی که مایه شرمساری بشریت است.

رئیس جمهور با اشاره به برخورد دوگانه برخی قدرت‌ها در قبال موضوع حقوق بشر، تصریح کرد: اگر این اقدامات در کشور دیگری رخ دهد، از زیرپا گذاشته شدن حقوق بشر سخن می‌گویند، این در حالی است که خود حقوق تمام انسان‌ها را نادیده گرفته و برای جان و کرامت انسانی ارزشی قائل نیستند.

پزشکیان با انتقاد از تلاش برخی قدرت‌ها برای تسلط بر منابع سایر کشور‌های جهان، تاکید کرد: هیچ شرمی ندارند که اعلام کنند که قصد در اختیار گرفتن منابع انرژی و نفت ما را دارند، و در این مسیر علم و سایر ابزار‌ها نیز استفاده می‌کنند تا منابع کشور‌های مختلف را تصاحب کنند، اما در عین حال از حقوق بشر سخن می‌گویند، ادعا‌هایی که در تضاد کامل با رفتار‌های آنهاست.

دشمن تمام تلاش خود را برای وادار کردن کشور به تسلیم به کار می‌گیرد

رئیس جمهور همچنین با اشاره به حملات تروریستی دشمن که با هدف حذف فرماندهان و دانشمندان و دانش‌آموزان کشورمان صورت گرفت، این پرسش را مطرح کرد که آیا دانشمندان این کشور تروریست هستند؟ آیا دانش‌آموزان ما دست به اعمال تروریستی زده بودند؟ آنان بر اساس باور‌های زشت و نادرست خود، انسان‌های بی‌گناه را قربانی می‌کنند تا به اهدافشان برسند؛ و متاسفانه در حالی که جهان شاهد این وقایع است، عاملان این اقدامات در سازمان ملل از حقوق بشر و حقوق انسانی سخن می‌گویند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر فشار‌های دشمن و خدمت‌رسانی عادلانه به مردم، تصریح کرد: دشمن تمام تلاش خود را برای وادار کردن کشور به تسلیم به کار می‌گیرد، اما نه در جنگ موفق شد و نه شهادت رهبران و فرماندهان توانست خللی در اراده ملت ایجاد کند چرا که مردم ما در صحنه حضور داشتند و دارند، چه کسانی که به خیابان‌ها آمدند و چه کسانی که حضور خیابانی نداشتند، اما با ضدانقلاب همراهی نکردند. ما قدردان همه این عزیزان هستیم، خود را موظف به خدمتگزاری به آنان می‌دانیم و یقین داریم با کمک مردم بر همه مشکلات غلبه خواهیم کرد.