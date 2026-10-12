به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا گفت: در پی وقوع سرقت چند راس حیوانات از باغ وحش دز، موضوع دستگیری سارق بصورت ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۲۰ شهید نادری با انجام اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی و بررسی صحنه جرم موفق شدند هویت و محل اختفاء سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه ۴ سارق به همراه ۲ مالخر را در کمتر از ۴۸ ساعت در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی بیان کرد: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد ۶ راس گونه کمیاب بزکوهی کشف، که یک راس از آنها توسط یکی از مالخر‌ها سلاخی شده و تعداد ۵ راس بز کوهی کشف شده به پارک ملی دز تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول عنوان کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل، و متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شدند.