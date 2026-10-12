هواشناسی بوشهر با صدور هشدار سطح نارنجی، درباره احتمال وقوع ناپایداری‌های همرفتی، بارش باران، وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر و وزش باد شدید در روز سه‌شنبه هشدار دارد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از پیش‌بینی وقوع ناپایداری‌های همرفتی در استان در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر خبر داد و گفت: طی فردا (بیشتر در ساعت‌های بعد از ظهر تا اوایل شب و در نیمه شرقی و جنوبی و ارتفاعات استان بوشهر) وقوع تندباد موقت، گاهی باد و گردوخاک، رعد و برق، رگبار پراکنده باران و در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

پیام مساعدی از صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد و افزود: احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه وآب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و نیمه سنگین و خسارت به محصولات کشاورزی بخصوص محصول خرما و شکستن درختان پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: مردم از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده خودداری کرد و کشاورزان تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی اتخاذ کنند.