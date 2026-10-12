به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی گفت: در قالب میز خدمت و در ادامه دیدار‌های مردمی، مسائل و مشکلات دهستان کوشکهزار این شهرستان بررسی شد.

اکبرپور افزود: آب آشامیدنی، قطعی مکرر برق، روشنایی معابر، جابجایی پایه‌های برق در معابر، تسهیلات بانکی، مرمت، بازسازی معابر و جاده‌های ارتباطی، نهاد‌های کشاورزی، ورزشی، بهداشت، درمان، آموزشی و بنیاد مسکن از مسائلی بود که در این میز خدمت مطرح شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.