به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم‌الهدایی اظهار کرد: برای ایمن‌سازی نقاط بحرانی، لایروبی دهانه نهر «بحره» و مسیر‌های منتهی به آن الزامی است.

وی افزود: ترمیم دایک ساحل سمت راست کانال «سلمان» برای حفاظت از مناطق مسکونی شمال غرب اهواز باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به الزامات فنی در صورت افزایش دبی رودخانه کارون به بیش از دو هزار مترمکعب بر ثانیه ادامه داد: در صورت بسته بودن زهکش‌های ساحل شرقی، احتمال ورود آب به شیرین‌شهر و شرکت‌های توسعه نیشکر وجود دارد؛ لذا پایدارسازی و ایجاد دایک‌های حفاظتی در این مناطق ضروری است.

علم‌الهدایی با یادآوری حوادث سال ۹۸ گفت: برگشت آب از مجاری تخلیه فاضلاب در زمان بالا آمدن سطح آب رودخانه کارون یک تهدید است که باید با نصب پمپ‌های قوی برای تخلیه اضطراری مدیریت شود.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی ایستگاه‌های مترو تصریح کرد: شهرداران مناطق باید نسبت به ایمن‌سازی ایستگاه‌ها حساس باشند تا در بارندگی‌های پیش‌رو با چالش جدی مواجه نشویم.

وی با تأکید بر شرایط اضطراری منطقه هفت اهواز بیان کرد: اقدامات مراقبتی در این منطقه باید با جدیت و نظارت بیشتری انجام پذیرد.