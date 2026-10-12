به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن گفت: برنامه‌ریزی لازم برای اجرای الگوی کشت و افزایش بهره‌وری تولید در سال زراعی جدید انجام شده است.

مهدی مسروری با اشاره به اهمیت کشت محصولات استراتژیک در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید افزود: هم‌زمان با آغاز فصل زراعی جدید، عملیات کشت محصولات پائیزه در مزارع شهرستان بردسکن آغاز شده است و کارشناسان و مروجان کشاورزی در مراحل مختلف کاشت، راهنمایی‌های فنی و تخصصی لازم را به کشاورزان ارائه می‌کنند.

وی با تشریح برنامه کشت پائیزه شهرستان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌ شده، ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت جو، ۲ هزار هکتار به گندم، ۲۹۰ هکتار به کلزا و ۴۰ هکتار به چغندرقند پائیزه اختصاص یافته است که در مجموع، سطح هدف‌گذاری‌ شده برای کشت این محصولات به ۶ هزار و ۸۳۰ هکتار می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت کارشناسی بر مراحل کاشت، تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی و رعایت تاریخ مناسب کشت از اولویت‌های این مدیریت برای دستیابی به عملکرد مطلوب در پایان فصل برداشت است.

مسروری گفت: با اجرای صحیح الگوی کشت، همراهی کارشناسان جهاد کشاورزی و رعایت توصیه‌های فنی از سوی بهره‌برداران، زمینه افزایش تولید و بهبود عملکرد محصولات زراعی در شهرستان بردسکن فراهم می شود.