به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، این حادثه در منطقه «نوان کلی» شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داده و علت آن نقص فنی اعلام شده است.

بر اساس بیانیه ارتش پاکستان این حادثه ظهر امروز، ۱۲ اکتبر، رخ داد طی آن دو خلبان جان خود را از دست دادند.

در میان جان باختگان این سانحه، یک دانشجوی افسری نیروی هوایی پاکستان نیز حضور داشته است و بررسی‌ها برای روشن شدن علت دقیق سقوط هواپیما ادامه دارد.

هواپیمای آموزشی «مشاق» (Mushshak) از هواپیما‌های سبک آموزشی است که برای آموزش مقدماتی خلبانان در پاکستان استفاده می‌شود. این هواپیما در مجموعه هوانوردی پاکستان تولید می‌شود و از نمونه‌های شناخته شده آن می‌توان به مدل ارتقایافته «سوپر مشاق» اشاره کرد.