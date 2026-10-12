نیمکت خالی روایت شهدای دانشآموز سروآباد با زبان فناوری
طرح فرهنگی «نیمکت خالی» برای معرفی ۲۰ دانشآموز شهید سروآبادی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با استفاده از فناوریهای نوین در مدارس این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، در این طرح روایت زندگی و آرمانهای ۲۰ دانشآموز شهیدسروآبادی با استفاده از ابزارهای دیجیتال به مدارس باز میگردد.
زندگینامه و سیره اخلاقی شهدا از طریق اپلیکیشنهای آموزشی به دانشآموزان معرفی میشود.
یادوارههای دانشآموزی و فعالیتهای پژوهشی و هنری نیز بخشی از این طرح است.
برنامهای برای پیوند فناوری با فرهنگ ایثار و آشنایی نسل امروز با آرمانهای شهدای دانشآموز.