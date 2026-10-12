معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: هماهنگی میان گمرک و شهرداری در پارکینگ اولیه، ترافیک مرز چذابه را روان کرده و از بروز مشکلات ترافیکی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: هماهنگی میان گمرک و شهرداری در پارکینگ اولیه، ترافیک مرز چذابه را روان کرده و از بروز مشکلات ترافیکی جلوگیری می‌کند.

جواد کاظم‌نسب الباجی اظهار کرد: در بازدید از مرز چذابه مشخص شد هماهنگی میان کارکنان شهرداری و گمرک وجود دارد، اما به دلیل خروج خودرو‌ها بدون هماهنگی و جذابیت مرز، ترافیک ایجاد شده بود که دستورات لازم به شهردار ابلاغ شد.

وی افزود: مقرر شد هماهنگی میان گمرک و شهرداری در پارکینگ اولیه برقرار شود تا خودرو‌های حامل بار ابتدا در آنجا مستقر شده و پس از دریافت مجوز، برای تخلیه بار وارد پایانه شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به وضعیت صادرات در این پایانه مرزی تصریح کرد: صادرات در مرز چذابه به خوبی انجام می‌شود و هر دو بخش صادرات محصولات کشاورزی و کالا‌های دیگر با آرامش و نظم در حال تخلیه و بارگیری است.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم همکاری میان دستگاه‌های مستقر در مرز گفت: روان‌سازی ترافیک و تسهیل فرآیند صادرات، نقش مستقیمی در بهبود عملکرد اقتصادی استان دارد و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر همکاری کامل داشته باشند.