به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: میانگین برداشت چغندرقند در هر هکتار بین ۵۵ تا ۶۰ تن است و پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۱۴۰ هزار تن چغندرقند از مزارع این شهرستان برداشت شود.

علی سوخوش با اشاره به استفاده از روش‌های نوین آبیاری افزود: ۱۰۰ درصد مزارع چغندرقند شهرستان اسدآباد به روش‌های نوین آبیاری مجهز هستند که موجب مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری شده است.

او تصریح کرد: محصولات برداشت‌شده به چهار کارخانه قند در استان‌های همدان، اصفهان، قزوین و خراسان رضوی ارسال می‌شود.