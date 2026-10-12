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برداشت چغندرقند از ۲ هزار و ۳۵۰ هکتار از مزارع شهرستان اسدآباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: میانگین برداشت چغندرقند در هر هکتار بین ۵۵ تا ۶۰ تن است و پیشبینی میشود در مجموع حدود ۱۴۰ هزار تن چغندرقند از مزارع این شهرستان برداشت شود.
علی سوخوش با اشاره به استفاده از روشهای نوین آبیاری افزود: ۱۰۰ درصد مزارع چغندرقند شهرستان اسدآباد به روشهای نوین آبیاری مجهز هستند که موجب مدیریت مصرف آب و افزایش بهرهوری شده است.
او تصریح کرد: محصولات برداشتشده به چهار کارخانه قند در استانهای همدان، اصفهان، قزوین و خراسان رضوی ارسال میشود.