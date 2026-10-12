به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت گاز استان با هشدار درباره احتمال تشدید ناترازی و محدودیت‌های گاز در زمستان پیش‌رو گفت: در صورت تشدید ناترازی، تأمین پایدار گاز بخش خانگی در اولویت قرار دارد و ادارات نیز موظف به کاهش ۲۵ درصدی مصرف هستند.

هژبر جوادی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول برای مدیریت مصرف، آمادگی در شرایط اضطراری و تأمین پایدار گاز مشترکان خانگی تأکید کرد.

وی با تشریح وضعیت ناترازی گاز کشور و پیامد‌های آسیب‌دیدن تأسیسات تولیدی افزود: مصرف بالای انرژی، رعایت‌نشدن کامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، استفاده از تجهیزات گازسوز کم‌بازده و ضعف فرهنگ مصرف، از عوامل مؤثر در افزایش مصرف گاز کشور است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به وابستگی بخش قابل توجهی از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی گفت: در شرایطی که محدودیت در تولید و انتقال گاز با افزایش تقاضای زمستانی همراه می‌شود، استان‌های واقع در انتهای خطوط انتقال، از جمله مازندران، با آسیب‌پذیری بیشتری در تأمین گاز روبه‌رو هستند.