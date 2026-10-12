همزمان با آغاز سال تحصیلی و در آئینی سراسری در کشور، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌های قم هم به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس دانشگاه صنعتی قم، در حاشیه مراسم اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران که هم‌زمان با سراسر کشور و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد، با بیان اینکه دشمنان همواره برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی در تلاش هستند، اظهار کرد: خوشبختانه جایگاه، عزت و ارزش معنوی پرچم کشورمان، به‌ویژه در سال‌های اخیر بیش از پیش در میان مردم ارتقا یافته است.

دکتر جعفر قنبری، پرچم را نماد هویت، استقلال و غیرت ملی دانست و افزود: اهتزاز این پرچم مقدس در فضای دانشگاه، فرصتی مغتنم برای ابراز وفاداری و تجدید میثاق با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.