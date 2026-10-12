معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه‌هایی مانند اقتصاد رفتاری، روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، مدیریت، حقوق و سیاست‌گذاری عمومی می‌توانند به صنعت بیمه کمک کنند تا بیمه نیاز‌های جامعه را دقیق‌تر شناسایی و محصولات متناسب‌تری طراحی کند،

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشکده بیمه در راستای تحقق اهداف چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تفاهم‌نامه مشترک پژوهشی امضا کردند.

این تفاهم‌نامه در نشستی مشترک به امضای دکتر سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به نمایندگی از دانشگاه و دکتر محمد آریامنش رئیس پژوهشکده بیمه رسید.

سیدمحمود هاشمی در این نشست با تشریح ظرفیت‌های این دانشگاه در حوزه علوم انسانی عنوان کرد که ۳۴ هزار دانشجوی دکتری و حدود ۱۰۴ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد این حوزه، ظرفیت‌هایی است که می‌توانند به رفع نیاز‌های صنعت بیمه کمک کنند.

وی از جذب متقاضیان پسادکتری به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و ابلاغ آن به استان‌ها خبر داد و گفت: از این ظرفیت می‌توان در راستای اجرای تفاهم‌نامه و موضوعات مورد نیاز صنعت بیمه استفاده کرد. طرح‌های پژوهشی و بسته‌های سیاستی از دیگر ظرفیت‌هاست؛ چراکه استادان حوزه علوم انسانی می‌توانند با توافق دوطرفه، بسته‌های سیاستی و طرح‌های پژوهشی مورد انتظار صنعت بیمه را در سطح کلان دنبال کنند.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه هزاران عضو هیئت علمی و استاد، دستیاران آموزشی و طرح دکتری استادمحور در سطح آموزش عالی از دیگر ظرفیت‌های حوزه علوم انسانی دانشگاه برای استفاده در تفاهم‌نامه هستند، تأکید کرد: قرارداد‌ها و برنامه‌های اجرایی باید از سوی همکاران با سرعت و شتاب بیشتری پیگری و انجام شود.

هاشمی با تأکید بر نقش علوم انسانی در حل مسائل واقعی جامعه، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند به عنوان شریک راهبردی صنعت بیمه در ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش اعتماد عمومی نقش‌آفرین باشد.

وی امضای تفاهم‌نامه با پژوهشکده بیمه را تجلی کارآمدی علوم انسانی و علوم اجتماعی در کشور برشمرد و با اشاره به ماهیت علوم انسانی افزود: یکی از جنبه‌های علوم انسانی، مناسک‌محور بودن آن است که می‌توان آن را از مظاهر کارآمدی این حوزه دانست. در کشور، هرکجا توفیقی حاصل می‌شود، یکی از جنبه‌های این موفقیت و برونداد‌های آن را می‌توان در کاربست علوم انسانی و به‌تعبیری، معماری علوم اجتماعی جست‌و‌جو کرد.

هاشمی گفت: این تفاهم‌نامه یکی از جلوه‌های کارآمدی علوم انسانی و علوم اجتماعی در کشور است. گاهی انتقاد‌هایی درباره میزان کارآمدی علوم انسانی مطرح می‌شود؛ درحالی‌که تحقق مفاد این تفاهم‌نامه می‌تواند یکی از مصادیق عینی کارآمدی این حوزه باشد که امیدواریم اجرای جدی آن زمینه‌ساز حل بخشی از مسائل و مشکلات کشور شود.

کاربردی‌سازی تفاهم‌نامه در حوزه آموزش و پژوهش

عضو هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های کاربردی این تفاهم‌نامه گفت: همان‌طور که دکتر آریامنش نیز اشاره کردند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های این نشست و تفاهم‌نامه در حوزه‌های آموزش، پژوهش و سایر زمینه‌های محتوایی و موضوعی، می‌تواند از دغدغه‌های مشترک دانشگاه و صنعت بیمه کشور باشد.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: بیمه، پیش از آنکه صنعتی برای مدیریت ریسک باشد، نهادی برای مدیریت اعتماد، امنیت و آرامش انسان است. از همین منظر، پیوند میان علوم انسانی و صنعت بیمه، نه یک ارتباط حاشیه‌ای، بلکه ضرورتی راهبردی برای توسعه و تحول این صنعت است.

هاشمی گفت: اگر فناوری به صنعت بیمه قدرت پردازش می‌دهد، علوم انسانی به آن قدرت فهم می‌بخشد؛ فهم انسان، نیاز‌های واقعی او و دلایل رفتار و تصمیم‌هایش.

پژوهش‌های میان‌رشته‌ای به صنعت بیمه کمک می‌کنند

وی ادامه داد: پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه‌هایی مانند اقتصاد رفتاری، روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، مدیریت، حقوق و سیاست‌گذاری عمومی می‌توانند به صنعت بیمه کمک کنند تا بیمه نیاز‌های جامعه را دقیق‌تر شناسایی و محصولات متناسب‌تری طراحی کند، رفتار مشتریان را بهتر بشناسد، هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی را کاهش و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: چنین رویکردی، زمینه‌ساز حرکت از بیمه‌گری سنتی به سوی بیمه‌گری هوشمند، پیش‌نگر، مردم‌محور و مبتنی بر شواهد علمی است؛ چراکه امروزه صنعت بیمه در جهان با تحولات گسترده‌ای ازجمله تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، تغییر الگو‌های زندگی، افزایش پیچیدگی ریسک‌ها، تغییر انتظارات مشتریان و ضرورت گسترش عدالت در دسترسی به خدمات بیمه‌ای مواجه است.

نقش تعیین‌کننده علوم انسانی در رفع نیاز‌های صنعت بیمه

هاشمی یادآور شد: در چنین شرایطی، فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه نیاز‌های این صنعت باشد؛ زیرا بخش مهمی از مسائل بیمه، ریشه در رفتار انسان، تصمیم‌گیری، فرهنگ، اقتصاد، جامعه‌شناسی و سازوکار‌های اعتماد دارد، اینجاست که علوم انسانی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، بهره‌وری در صنعت بیمه را نباید صرفاً در کاهش هزینه‌ها یا افزایش فروش خلاصه کرد. بهره‌وری واقعی زمانی محقق می‌شود که منابع موجود با شناخت عمیق‌تر از نیاز‌های جامعه و با کمترین اتلاف به بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی تبدیل شوند و این ارزش زمانی کامل می‌شود که خدمات بیمه‌ای، علاوه بر پایداری اقتصادی، بتوانند امنیت خاطر، تاب‌آوری اجتماعی و کیفیت زندگی مردم را نیز ارتقا دهند.

به گفته معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در این بین، دانشگاه می‌تواند فراتر از یک نهاد آموزشی یا پژوهشی به شریک راهبردی صنعت بیمه تبدیل شود؛ شریکی که با تعریف مسائل واقعی صنعت، انجام پژوهش‌های کاربردی، تحلیل داده‌های اجتماعی و رفتاری، طراحی الگو‌های نوآورانه و ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها، فاصله میان دانش نظری و تصمیم‌گیری اجرایی را کاهش می‌دهد.

هاشمی بیان کرد: از این منظر، همکاری میان معاونت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگران صنعت بیمه می‌تواند نقطه آغاز یک مسیر ارزشمند باشد؛ مسیری که در آن، مسائل واقعی صنعت به پرسش‌های علمی تبدیل شوند، یافته‌های پژوهشی به راهکار‌های اجرایی بینجامند و نتایج این راهکارها، مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و اثربخش‌تر قرار گیرند.

صنعت بیمه به شناخت عمیق‌تر انسان، فهم تحولات اجتماعی و بازاندیشی در شیوه‌های خدمت‌رسانی نیاز دارد

هاشمی معتقد است؛ آینده صنعت بیمه فقط با توسعه ابزار‌های مالی و فناوری‌های نوین ساخته نمی‌شود؛ بلکه به همان اندازه به شناخت عمیق‌تر انسان، فهم تحولات اجتماعی و بازاندیشی در شیوه‌های خدمت‌رسانی نیاز دارد؛ چراکه پیوند علوم انسانی و صنعت بیمه، پیوند دانش با زندگی واقعی مردم است؛ پیوندی که می‌تواند از مدیریت خسارت به مدیریت ریسک، فروش بیمه‌نامه به خلق ارزش اجتماعی و از تجربه‌های گذشته به تصمیم‌سازی مبتنی بر آینده حرکت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد که این تعامل، زمینه‌ساز شکل‌گیری الگویی پایدار از همکاری دانشگاه و صنعت باشد؛ الگویی که در آن، پژوهش صرفاً تولید دانش نباشد؛ بلکه به ابزاری برای حل مسئله، ارتقای بهره‌وری، نوآوری در خدمات بیمه‌ای و افزایش اعتماد و رفاه اجتماعی تبدیل شود.