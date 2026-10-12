دو انیمیشن کوتاه «وقتی چهار ساله شدم» و «تار» از هنرمندان استان فارس ، مجوز حضور در بخش پویانمایی چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دو انیمیشن کوتاه «وقتی چهار ساله شدم» و «تار» از هنرمندان استان فارس ، مجوز حضور در بخش پویانمایی چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را به دست آوردند.

«وقتی چهار ساله شدم» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی پیمان دهقانی و «تار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فریبا فرزانفر و کاوه سیستانی، آثار راه‌یافته به این جشنواره هستند.

چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه در تهران برگزار می‌شود، مهم‌ترین جشنواره سینمای کوتاه کشور به شمار می‌رود.

بر اساس آمار اعلام‌شده، در این دوره از مجموع ۸ هزار و ۷۵۵ اثر ارسالی از ایران و کشور‌های مختلف جهان، از جمله چین، اسپانیا، آمریکا، هند، برزیل، فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی و ترکیه، ۸۰۴ اثر برای حضور در بخش‌های مختلف انتخاب شده‌اند که سهم استان فارس در بخش پویانمایی، ۲ اثر بوده است.