به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، داده‌های تازه اقتصادی چین از افزایش فعالیت‌های مصرفی و رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته حکایت دارد؛ روندی که به گفته منابع رسمی این کشور، نشانه‌هایی از تقویت تقاضای داخلی و شکل‌گیری موتور‌های جدید رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های مرکز اطلاعات دولتی چین که به تازگی منتشر شد، ارزش پرداخت‌های مصرفی حضوری در این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲٫۶ درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به سه‌ماهه دوم، ۰٫۷ واحد درصد بیشتر است.

همچنین پرداخت‌های مصرفی حضوری در ماه سپتامبر ۳٫۱ درصد رشد سالانه داشته و برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. ارزش پرداخت‌های مربوط به خرید کالا نیز در سه‌ماهه سوم ۴٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش سرمایه‌گذاری، داده‌ها از رشد قابل‌توجه منابع اختصاص‌یافته به فناوری‌های نوظهور حکایت دارد. میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما در سه‌ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۴٫۱ درصد افزایش یافته است. این رشد در ماه سپتامبر به ۱۹۸٫۷ درصد رسید.

آمار‌های مربوط به حمل‌ونقل دریایی نیز نشان می‌دهد وزن بار کشتی‌های خروجی از بنادر اصلی چین در سه‌ماهه سوم ۴۳٫۱ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که افزایش وزن بار کشتی‌های ورودی به این بنادر ۰٫۳ درصد بوده است.

مقام‌های اقتصادی چین معتقدند گسترش سیاست‌های حمایت از مصرف، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش فعالیت‌های تجاری به پایداری رشد اقتصادی کمک کرده است.

با این حال، این شاخص‌ها به‌تنهایی به معنای رفع همه مشکلات اقتصاد چین نیستند و ارزیابی نهایی عملکرد اقتصادی سه‌ماهه سوم، به بررسی مجموعه شاخص‌ها از جمله تولید ناخالص داخلی، تولید صنعتی، تجارت خارجی و بازار کار نیاز دارد.

داده‌های تازه در مجموع نشان می‌دهد پکن علاوه بر حمایت از تقاضای داخلی، توسعه فناوری‌های پیشرفته را نیز به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی رشد اقتصادی و ارتقای توان رقابتی خود دنبال می‌کند.