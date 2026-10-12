مسابقات فوتسال چهارجانبه کوتاه قامتان کشور با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و حمایت از این قشر عزیز، به همت موسسه خیریه ائمه اطهار اردبیل و به میزبانی اردبیل در سالن رضازاده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این دوره از مسابقات با همت و برنامه‌ریزی مؤسسه خیریه ائمه اطهار (ع) اردبیل و با حضور تیم‌های موسسه ائمه اطهار (ع) اردبیل، تیم اردبیل (ب)، قزوین و خراسان رضوی به انجام رسید.

در پایان این رقابت‌های پرشور و دیدنی، تیم خراسان رضوی موفق به کسب مقام قهرمانی شد و تیم مؤسسه خیریه ائمه اطهار (ع) اردبیل عنوان نائب قهرمانی را از آن خود کرد.

مدیرعامل مؤسسه خیریه ائمه اطهار (ع) اردبیل در حاشیه این مسابقات، هدف از برگزاری این رویداد ورزشی را ایجاد شور و نشاط اجتماعی و حمایت معنوی و روحی از جامعه کوتاه قامتان عنوان کرد و گفت: ورزش یکی از بستر‌های اصلی برای توانمندسازی و تقویت اعتماد به نفس در این عزیزان است و تلاش ما بر این است که با تداوم چنین برنامه‌هایی، استعداد‌های نهفته این قشر را بیش از پیش شکوفا کنیم.

عزیز طلوعی ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این مسابقات، بر ضرورت توجه و حمایت ویژه مسئولان استانی تأکید کرد و افزود: در حال حاضر ۲۰۰ نفر از عزیزان کوتاه قامت تحت پوشش خدمات حمایتی مؤسسه خیریه ائمه اطهار (ع) قرار دارند که توجه بیشتر مسئولان و دستگاه‌های متولی برای رفع چالش‌ها و حمایت‌های پایدار از این قشر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی ابراز امیدواری کرد که این مسابقات، آغازی برای توجه بیشتر به مطالبات و نیاز‌های ورزشی و اجتماعی جامعه کوتاه قامتان در سطح استان و کشور باشد.