به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، با اشاره به نحوه تصمیم‌گیری درباره پهنه خطر اهواز با توجه به پیش‌بینی پدیده ال‌نینو و بارندگی‌های شدید اظهار کرد: جلسات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران اهواز به صورت مستمر در حال برگزاری است.

وی درباره منبع آب به عنوان اصلی‌ترین نقطه پهنه خطر اهواز افزود: حتماً بازدیدی از ساکنان محله منبع آب خواهیم داشت.

استاندار خوزستان در ادامه تصریح کرد: در صورت لزوم، صد در صد ساکنان این منازل جابه‌جا می‌شوند.

محله مسکونی منبع آب اهواز یکی از مناطق پهنه خطر از نظر بافت فرسوده و غیر استاندارد و در خطر ریزش است. در سال‌های گذشته، حوادثی که در پی بارندگی برای منازل این محله و دیگر محله‌های پهنه خطر رخ داد، خسارات و قربانیانی بر جا گذاشت.