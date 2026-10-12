به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی گفت: بناب با برخورداری از زیرساخت‌های گسترده فرآوری و حضور صادرکنندگان برتر کشور، جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تولید و تجارت کشمش دارد و پیش‌بینی می‌شود تولید کشمش این شهرستان در سال جاری از ۱۰۰ هزار تُن فراتر برود.

وی اظهار کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد افزایش تولید این محصول نسبت به سال‌های گذشته صورت گرفته است و این ظرفیت، ضرورت توجه بیشتر به توسعه صنایع فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و تسهیل صادرات را دوچندان می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر جایگاه بناب در صنعت کشمش کشور گفت: این شهرستان رتبه نخست فرآوری انگور در استان را دارد و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری و صادراتی کشمش کشور شناخته می‌شود. حضور صادرکنندگان برتر کشمش در بناب و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده فرآوری، نقش مهمی در تثبیت جایگاه این شهرستان در بازار‌های داخلی و خارجی دارد.

شفیعی ادامه داد: علاوه بر انگور تولیدی منطقه، بخش قابل‌توجهی از محصول سایر استان‌ها، به‌ویژه قزوین برای فرآوری به بناب منتقل می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای زیرساخت‌های فرآوری شهرستان و اهمیت آن در زنجیره تأمین و صادرات کشمش کشور است.

وی با اشاره به چشم‌انداز تولید کشمش در بناب خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۰۰ هزار تُن کشمش در این شهرستان تولید شود و برای مدیریت شرایط بازار و پشتیبانی از فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان، برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به بازدید‌های میدانی از واحد‌های فرآوری و نشست با فعالان این صنعت گفت: در جریان این بازدیدها، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، کارخانه‌داران و صادرکنندگان بررسی و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت آنها شناسایی شد تا پیگیری‌های لازم برای رفع موانع و حمایت از تداوم تولید و صادرات انجام گیرد.

شفیعی همچنین از پیگیری مشکلات صادرات کشمش خبر داد و افزود: در همین راستا، تعاملات لازم با گمرکات مختلف کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل فرآیند صادرات انجام شده است. هدف از این پیگیری‌ها، کاهش موانع پیش‌روی صادرکنندگان، تسریع در روند صادرات و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تولید و فرآوری کشمش در استان است.