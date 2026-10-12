به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم جو پایدار و روند افزایشی دمای هوا در مازندران تا پایان هفته خبر داد و گفت: دمای هوا در روز‌های پایانی هفته به حدود ۳۳ درجه می‌رسد.

تاکامی افزود: دیروز یکشنبه ۱۹ مهرماه دشت‌ناز، آمل، جویبار و ساری با بیشینه دمای ۲۸ درجه، گرم‌ترین مناطق استان بودند.

وی گفت: بلده نیز صبح امروز با کمینه دمای ۴ درجه بالای صفر، خنک‌ترین نقطه مازندران ثبت شد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به خروجی مدل‌های پیش‌بینی افزود: از امروز دوشنبه تا پایان هفته، جو استان غالباً پایدار خواهد بود و دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.

تاکامی همچنین وضعیت دریای مازندران را برای ۲۴ ساعت آینده همراه با موج کوتاه پیش‌بینی کرد و گفت: شرایط دریا برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.