به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری ، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی شهرستان اظهار کرد: شادگان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان خوزستان و از شهرستان‌های راهبردی در حوزه نخیلات و تولید خرماست.

وی به خسارت‌های وارد شده به نخیلات و بخش کشاورزی در پی مشکلات ناشی از کمبود آب افزود: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و کشاورزی شهرستان انتظار می‌رود بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی با رویکردی حمایتی زمینه دسترسی آسان‌تر کشاورزان و صاحبان صنایع تبدیلی به تسهیلات را فراهم کنند و برای رفع موانع اداری و بانکی همکاری بیشتری داشته باشند.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تصریح کرد: تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات، بررسی مشکلات بانکی و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط کشاورزان خسارت‌دیده از اقدامات ضروری برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از آسیب بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی شهرستان است.

عفری خاطرنشان کرد: فرمانداری شادگان با تمام ظرفیت، پیگیری مطالبات کشاورزان، تسهیل فرآیند‌های اداری و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را دنبال می‌کند و امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی، تصمیمات مؤثر و عملیاتی برای کاهش مشکلات این حوزه اتخاذ شود.